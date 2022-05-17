日本疫情緩和，更有報導指六月將開放海外旅行團入境，早前宣布即將解禁，在戶外如果維持足夠距離可以不用戴口罩。但「二手原味口罩」一直是近月社會問題，有少女出售戴過的二手有味口罩賺取生活費，而且越來越多人「入行」競爭，近日就有日本媒體找到女賣家親爆業界內幕，大爆有男生買少女二手口罩竟是這個用途……



有日本少女為賺外快竟出售自己戴過的口罩。（《サンデージャポン》截圖)

近月日本媒體揭露日本少女為維持生計，竟然將自己戴過的原味口罩放上網出售，而且有價有市。近日日本TBS電視台的綜藝節目「サンデージャポン」也有跟進報道，指由於太多少女「入行」競爭，為賺錢有賣家更「頂爛市」大劈價，由最高出售一千円一個的原味口罩，降價至300円一個。

👇👇👇日本少女爆業界內幕👇👇👇

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今年24歲的翔子接受節目訪問時表示，由於疫情期間收入下跌，於是一年前開始在網上賣二手原味口罩賺外快，一開始賣500円一個，「不過最近『同業競爭者』越來越多，特別多後生女入行，現在冧價到一個口罩賣300日元。」她表示買家多數一個一個買，但也有人「包月入貨」，以較便宜的價錢一次過買30個，「好似訂閱或月費Plan咁。」

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翔子說，她最近三個月也沒有丟過口罩，更不覺賣原味口罩有問題，「衫和書都有二手，在我眼裡（跟原味口罩）都是一樣」，更透過匿名網購平台「出貨」。「有買家說他買來的口罩會用來貼牆做裝飾，也有人隨身帶著出街甚至自己戴。」

不過熟悉地下經濟的記者石原行雄卻表示，販賣二手原味口罩的行為其實相當危險，例如買家說『如果給我猥褻影片或照片，我會出更多錢』，或「當面交收的話我會出更多錢」，好容易變成性犯罪的受害者。

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