相信大家對今年奧斯卡頒獎典禮中Will Smith掌摑Chris Rock的事件歷歷在目,當日他在頒獎時卻講到“Love can make you do crazy things.”為自己的行爲作解釋,令不少人傻眼;但事實上「愛」的確可以令人做出傻事。最近日本一位男高中生因爲追求心儀女子被拒,竟然自製肌肉鬆弛劑,裝扮成送貨員企圖殺害對方……



這次事件發生在2月14日情人節當天晚上6時許,一位17歲的高中生男性及一位40歲的女性被發現倒臥在大阪府高槻市的一個住宅區單位内。根據文春報導,發現這對男女倒臥的單位是男高中生戀慕的17歲高中女子A的家,而倒臥的40歲女性則是她的母親柴田周子。懷疑這位男高中生因單戀女子A而逐漸因愛生恨,半年之間不斷進行實驗自製毒藥,企圖殺害她。

(《関西テレビNEWS》截圖)

👉日男開600萬円支票簽愛人契約 風俗娘收票後震怒報警 網民:抵拉

男高中生與女子A是初中同學,據女子A供述,因爲男子執著追求她,在事件發生前兩年他們曾經短暫交往一個月。但之後因兩人進入了不同的高中而分開,沒有再聯絡。不過男高中生依然對女子A念念不忘,竟因愛生恨,萌生殺人的念頭。於是在今年的2月14日,男高中生戴著口罩並穿上黑色的衣服,裝扮成速遞員到訪女子A的家。他手上更拿著精心準備有某速遞公司標志的紙皮箱,上面的收據更寫上女子A的姓氏「柴田」。

(《関西テレビNEWS》截圖)

沒想到來到女子A的家時,打開門的竟然是女子A的媽媽。男高中生企圖衝進去找女子A時,卻被柴田媽媽阻止,於是他將提早準備的肌肉鬆弛劑注射到她的體内,令她進入心肺停止的狀態,最終在事發一個月後死亡。不過在雙方糾纏混亂之中,男高中生亦被自己帶來的登山刀刺傷胸口,送院後5日後死亡。而犯案最初的目標女子A則成功逃過一劫。而從男子高中生當時手持的紙皮盒中更發現電擊槍、催淚噴霧、手扣和繩子等等凶器。

(《関西テレビNEWS》截圖)

👉少女戀上變態醫生被洗腦性虐400日 被迫野外露出一事終夢醒報警

警方在事件後搜集時發現,男高中生其實在執行殺人計劃前的一年左右已經開始進行實驗,自行製作用於犯案的肌肉鬆弛劑毒針。去年夏天開始,他便在網上平台購買藥物和燒瓶等,開始殺人計劃。在2021年8月儲存的備忘錄中,他寫到「使用侵入後立即生效的琥珀膽鹼。電擊槍、用拘束具拘束。」;搜查官從這些線索推算男高中生自製毒藥。

琥珀膽鹼是肌肉鬆弛劑的一種,如誤用可導致呼吸困難,所以在日本醫療法例中被列明為「毒藥」。沒有專業知識是很難製作出琥珀膽鹼,男高中生則是在犯案前的半年間不斷進行實驗,才成功製成毒藥。而到了今年2月,他的計劃也終於到了尾聲。在行動前數天,有監視鏡頭拍攝到他在女子A的家附近徘徊視察。而再稍早前則發現他曾經買入倉鼠進行實驗,從那隻倉鼠的屍體裏也發現了肌肉鬆弛劑的痕跡……

(《関西テレビNEWS》截圖)

大家對這個因愛生恨的殺人案有甚麽看法呢?據説案中這位男高中生在升上高中後因爲跟不上學業感受到龐大的壓力,這也是他決心犯案的成因之一嗎?到底為甚麽他會選擇用這麽極端的手法報復曾經心愛的女生呢?

同場加映:調查揭日本人竟超愛食鼻屎!每10個有1人在吃 是爲了這奇怪原因

鼻屎是由鼻水與空氣中的塵埃混合凝固而成,有不少人都會定時清潔鼻孔、挖鼻屎。最近有日本調查顯示,有不少人曾經吃過鼻屎,當中更有人表示自己經常會吃鼻屎。調查中有一個年齡層超過5成受訪者都有吃鼻屎的習慣。最喜歡吃鼻屎的年齡層到底是……調查揭日本人竟超愛食鼻屎!👈 👈 👈