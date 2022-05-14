大家有試過覺得明明穿的衣服與別人是同一件，但莫名地就是對方穿得比自己好看呢？日本最近流行透過個人顔色和骨格診斷分辨出你最適合的色系和衣服剪裁，有晨間節目介紹服裝連鎖店UNIQLO亦跟上潮流，推出一個簡易骨格診斷測試，更為straight、wave、natural三種骨格推薦適合的商品。一起來看看吧！



（《めざましテレビ》截圖）

最近日本節目《めざましテレビ》介紹到UNIQLO在網頁和手機app上推出一個「骨格診斷」測試，只需要回答5條關於身體特徵的問題就可以知道你的骨格是straight、wave、natural中的哪一種。除了可以看出你屬於哪種骨格，UNIQLO亦説明了3種骨格所適合和不適合的服裝款式。當中漏斗型（straight）骨格較容易積聚肌肉，適合純色衣服或直間條紋？…

👇👇👇即睇日本最近流行的骨格診斷👇👇👇

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節目《めざましテレビ》講到最近日本非常流行骨格診斷，不少人都會透過測試了解自己的骨格，選擇適合自己的衣服。特別是在疫情之下，有部份人會依靠骨格診斷選衣服，避免試穿。骨格分三種，straight、wave和natural。Straight骨格的人身體有立體感、線條明顯，適合穿大小剛剛好的衣服。Wave骨格的人線條纖細，輪廓呈三角形，適合貼身、身板較短的衣服。而Natural骨格的人士骨、關節和韌帶都比較結實，有I形輪廓，適合穿oversize的衣服。

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UNIQLO推出一個簡易骨格診斷，回答5個問題就可以知道自己屬於哪一種骨格。節目調查40人中34人都覺得測試有幫助他們認清自己適合甚麽穿搭；亦為3種骨格推薦適合的商品，讓顧客輕鬆買到適合自己的衣服。

👇👇👇按圖試UNIQLO簡易骨格診斷👇👇👇

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UNIQLO簡易骨格診斷

Q1.你的頭部特徵是？

【A】後頭部是圓的

【B】後頭部是平的

【C】從正面看頭部輪廓四方

Q2.你的肩、頸部特徵是？

【A】肩膀有厚度

【B】頸部細長、肩膀較薄

【C】頸部、鎖骨線條明顯

Q3.你的手部特徵是？

【A】有厚度、肌膚有彈力

【B】關節較幼，肌膚柔軟

【C】關節較粗，肌膚緊緻

Q4.你的臀部特徵是？

【A】圓潤有厚度

【B】又小又薄

【C】較平坦、腰的位置較高

Q5.你的腳部特徵是？

【A】較容易有肌肉、線條明顯

【B】較難有肌肉、小腿後側的肌肉纖細

【C】小腿後側肌肉結實、腳眼大

（《めざましテレビ》截圖）

診斷結果

【A】最多：Straight骨格

【B】最多：Wave骨格

【C】最多：Natural骨格

Straight骨格（《めざましテレビ》截圖）

Straight骨格【Simple & Basic】

特徵：較容易有肌肉，身體有立體感和彈性，線條明顯

適合的穿搭：

- 大小剛剛好的衣服

- 有彈性的質地

- 純色/間條紋

不適合的穿搭：

- 貼身/oversize

- 柔軟質地

- 細密的花紋和裝飾

Wave骨格（《めざましテレビ》截圖）

Wave骨格【Soft & Elegant】

特徵：骨頭較幼、線條纖細，膚質柔軟

適合的穿搭：

- 貼身、身板較短的衣服

- 柔軟的質地

- 細密的花紋

不適合的穿搭：

- Oversize

- 有彈性的質地、厚身質地

- 大花紋

Natural骨格（《めざましテレビ》截圖）

Natural骨格 【Rough & Casual】

特徵：骨、關節、韌帶比較結實的優雅體型，肌膚緊緻不會有肉肉的感覺

適合的穿搭：

- Oversize

- 厚身質地

- 大花紋

不適合的穿搭：

- 貼身

- 柔軟質地

- 細密的花紋

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