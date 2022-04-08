【選特首/李家超/行政長官/中央】李家超辭任政務司司長參選下屆特首，今日（8日）正式獲國務院接納免職。李家超由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」，惟亦有人撰文批評他是「抗疫鍵盤戰士」。



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李家超辭任政務司司長參選下屆特首。

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李家超獲中央祝福，不同界別人士亦紛紛表達支持，過去棄入港大而投身警隊的事情也被翻出，亦有不少政界中人讚揚他過去的成績，指他是特首的合適人選。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」，由初入警隊，到為人父母，加入政府，再到選舉特首，都有不同外號。

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