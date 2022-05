Elon Musk發文預告遲早亡國　日本政府竟推戀愛課程教年輕人壁咚

近年日本人口持續下跌,早前Elon Musk在Twitter回應一個相關貼文時表示,若日本政府不作出任何改變令出生率高於死亡率,日本終有一日將會亡國。最近日本内閣府亦就應如何透過研究男女關係改善「少子化」進行討論,當中竟然有建議提出推行戀愛教育,讓國民練習告白、求婚和壁咚……



(《めざまし8》截圖)

香港的人口老化問題近年依然持續;根據2021年人口普查的結果顯示,香港的人口年齡中位數已由2011年的41.7歲上升至2021年的46.3歲。日本亦有同樣的情況,而且他們還面對著「少子化」的問題。

「少子化」是指生育率下降,幼年人口逐漸減少的情況;持續有可能會令未來年輕勞動人口下降,對社會結構和經濟發展做成影響。因此,日本政府内閣府的男女共同参画局(性別平等局)早前召開研究會討論「人生100年時代與家庭」。當中「戀愛格差」(戀愛階級差異)是一大議題,官員們建議應該對「戀愛弱者」們提供支援,推行戀愛教育,教人告白、求婚和壁咚。資料中更提到「少子化」的其中一個起因是因爲女性漸趨肉食化,而男性們卻草食化?!

(《めざまし8》截圖)

日本晨間節目《めざまし8》最近進行街訪調查年輕一代對推行戀愛教育的看法。對於教育部分包含教壁咚的做法,有不少人表示認爲沒必要浪費稅金推行。而且現今流行交友app,如果想談戀愛有很多不同途徑可以選擇。除此之外,有年輕人認爲電視劇裏的壁咚會有人氣的原因是演員是帥哥。若在現實世界這樣做不但毫無意義,更隨時會被人當成是性騷擾。有專門研究日本年輕一代文化的專家亦表示壁咚過時,女性們已經對這種粗暴手法無感,認爲這個提議令人匪夷所思,直言是一場鬧劇。

性別平等局發佈的研究會資料中,除了建議推行戀愛教育以外,亦有不少吐槽點。裏面説到談戀愛會有很多益處,提出談得越多次戀愛婚姻就會更美滿、感到更幸福、收入也會增加。還有一部分講到女性越年輕就越多戀人,變得肉食化,但男性們卻越來越草食化。力推為「戀愛弱者」們提供教育及支援。

資料推告白、求婚和壁咚的練習,惹網民熱議(内閣府男女共同参画局)

資料公開後惹日本網民熱議,有不少人認爲政府提議非常白癡。甚至有網民表示如果政府真的推行課程自己不會生孩子,即使生了孩子也不會想兒女參加這種像是棟篤笑情節般的告白練習。資料中還記錄了「成爲帥哥美女才可以增加戀愛經驗」、「男性超過80kg、女性超過60kg就沒有談戀愛的資格」和「小學時沒受過情人節朱古力,就一生都不會收到」等等令人傻眼的主張……

真不敢想像上戀愛課堂時會有多尷尬啊……大家覺得日本政府真的會推行這個令人無語的壁咚教育嗎?

