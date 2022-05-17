特首林鄭月娥今早（17日）宣佈，社交距離限制將如期在後日（19日）開始放寬，當中包括食肆堂食延長至午夜12時，酒吧可以重開並營業至凌晨2時等。同時，5月31日就是打第三針的最後期限，政府亦更新了打針時間表。



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林鄭月娥指出，將會如期在周四進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至午夜12時；宴會活動人數由20人上升至120人；酒吧酒館可重新開放，每枱4人等。同時又指出，第三階段疫苗通行證會如期推行，市民在5月31日須打齊三針才可進入處所。

政府在Facebook專頁「添馬台」中更新疫苗通行症指引及時間表，包括一般市民及康復者的接種要求。

一般市民

18歲或以上：

如果已打兩針：滿3個月（90日），即可接種第三劑疫苗。



3-17歲：

已打兩針科興：滿3個月（90日），即可接種第三劑疫苗。



12-17歲：

已打兩針復必泰：滿5個月（150天），即可接種第三針劑疫苗。



免疫力弱人士：

如果已打兩針滿4星期（28天），即可接種第三劑疫苗。



何為免疫力較弱市民？根據衛生防護中心的定義，是指：

1.現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療

2.曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療

3.重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療

4.晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染

5.正接受免疫抑制藥物或過去 6 個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療

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康復人士

康復已滿6個月且已打第一針：

5月31日起須接種第2針疫苗



打第1劑疫苗已滿6個月（不論感染前後）：

5月31日起須接種第2針疫苗



康復未滿6個月：

沒有額外的接種要求



感染前已接種第2針或第3針：

沒有額外的接種要求



接種1針復必泰的12至17歲青少年：

無接種第2針的要求



政府亦提醒，疫情雖然稍爲緩和，但社區每日仍有數百宗感染個案，呼籲市民不應掉以輕心，康復者亦要適時接種所須的疫苗針數以作保護。

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