波多野結衣等5大AV女優晒比堅尼戲水照 網民：我去了天堂嗎？
撰文：TVBS新聞網
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被封為「暗黑林志玲」的知名AV女優波多野結衣，在全亞洲都擁有超高人氣，吸引一班粉絲追蹤，早前她曬出和其他5位當紅AV女優的戲水照，大家只穿比堅尼「波波相連」的天堂畫面曝光，讓老司機全暴動了。
波多野結衣近日和一群好姊妹出遊，她身穿性感水藍色比堅尼，35E雪胸炸出超深事業線，泡在游泳池中的她看起來相當愜意，手上還抱著愛犬，另外身旁還站著5位正妹，分別是成瀨心美、佳苗琉花、橘瑪麗、大槻響等5人，大家全穿比堅尼展現傲人上圍，畫面超養眼。
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而「12個半球連一排」的美景曝光後，震驚一票老司機，紛紛暴動回應「根本就是天堂」、「哇哇哇！我可以加入妳們」、「我可以+1嗎？」、「好美麗的風景」、「我想被這樣包圍」。
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