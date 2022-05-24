【葵涌海鮮檔MC/海鮮檔Alton/荃灣豬肉檔AK】荃灣街市的阿威爆紅後，網民紛紛尋找其他街市檔口的高質店員，其中葵涌「海鮮檔MC」受到矚目，原來他是被熟客偷拍，自認宅男的他更不識外表相似的MIRROR及MC？



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最近「荃灣豬肉檔AK」阿威風頭一時無兩，更引來一眾顧客爭相合照集郵，有網民都不執輸，上載短片大讚屋企樓下的海鮮檔店員「靚仔好多」，而且每次光顧都會送海鮮給她，更有人認為這位店員神似MC張天賦、MIRROR成員Alton以及周興哲。

《開罐》記者今日（5月24日）去到葵盛街市發現「海鮮檔MC」在店內，上前表明身份後他亦肯接受記者訪問。「海鮮檔MC」相當低調，不願公開名字，他憶述突然備受討論的經過：「其實拍片個熟客有問過可唔可以影我，我當時係Say No嘅，事後朋友Send條片嚟先知佢偷拍咗。之後個客有嚟同我講條片好多人睇，我要求佢Delete但佢唔肯，我都冇辦法。」

「海鮮檔MC」 / 何蔓琪 攝

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被問到生意額有增加嗎？「海鮮檔MC」表示其工作的地方偏僻，近日卻多了不少生面孔：「呢度都係做街坊生意多，又點會有人無啦啦過嚟買海鮮？所以都有多到嘅。」不過他就笑指自己沒有阿威紅，上班時間應該不會出現排隊合照熱潮。

有人認為他似MC、Alton和周興哲，他又覺得自己外貌最似哪位男星呢？「海鮮檔MC」的答案出乎意料，「其實我3個都唔識！我本身好宅㗎，MIRROR都淨係識姜濤，因為佢生日銅鑼灣好多人打卡我先知（有呢個人）。」

👇點撃圖片看「海鮮檔Alton」工作照👇

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該拍片熟客回覆網民時透露「海鮮檔MC」今年28歲，他大方承認年紀，更搞笑反問記者自己是否不似。年紀輕輕的他資歷不深，入行時間少於5年，因為比上一份工作賺得更多才轉行。至於之前從事的工種，「海鮮檔MC」坦言只想做個普通人，不想大家都知道而婉拒了。

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