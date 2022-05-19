【林明禎/30歲/宅男女神】馬來西亞女星林明禎，在香港密密拍廣告，有網民注意到她留在香港的時間已經有至少半年，加上大香港廣告商歡迎，似乎有意長留香港發展。網民對此表示「真的很興奮」，指當年的女神，在心中仍有一席之位。



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林明禎早前出席張敬軒演唱會，送上榴槤作為賀禮，引得哄堂大笑。成為當年的女神之一，林明禎原來不知不覺已經31歲，但身材仍然FIT爆。不少網民感嘆，現在女神愈來愈多，笑言現時「女神多過宅男」，當年的女神們每個人都個自己的特點，隨著年月過去，當年的宅男長大，女神們也一起長大，這7位女神們，原來都已經超過30歲了。

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陳嘉倩雖然已經超過30歲，不過仍然被叫BB，大家覺得她仍算女神級人馬嗎？留言分享一下看法吧！

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港鐵沙中綫過海段通車，當中最興奮的一定少不了一曲成名的羅同學。2021年接受採訪時，唱出「屯馬開通真的很興奮」，成為另類神曲。今次更獲港鐵邀請，拍攝宣傳歌曲的MV，可謂非常威水。除了羅同學之外，過去也出現過不少「一訪成名」的奇人，為大家帶來不少歡樂，例如反智轉身、「我嘅訴求就係想返工」等，成為新潮語之外，更有人 被cap圖製成meme，十分搞笑。👉即睇9個街訪奇人👈