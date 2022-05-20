荃灣豬肉檔店員阿威，因外貌神似MIRROR成員AK走紅，除了日日被朝聖之外，更有Fans自發開設後援會，還有品牌找他賣廣告。昨日（5月19日），阿威正式開設個人ig帳戶，短短半日已經有超過5000追蹤，非常誇張。不有網對此非常不解，直言不知道他為何紅得起。



荃灣AK成為新一代師奶殺手。（資料圖片）

阿威的新ig帳戶目前只有一個post，是一條只有18秒的影片，片中阿威感謝大家的支持，指自己開設ig及YouTube頻道，主要是分享煮食心得及日常生活。不少Fans已立即留言打氣及支持「真係替你開心，希望你找到自己喜歡行的路！支持你常常保持腰果眼！」、「多謝你為我們一班師奶增添了一些歡欣彩虹的色彩」、「多謝威威今日帶給威威豬多個驚喜！好開心！」

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阿威的新ig帳戶目前只有一個post。

在連登討論區，不少網民都對他走紅大感不解，直問「其實荃灣個豬肉佬點解會紅？」，指他並非醜樣，惟只屬普普通通，「咁都爆紅咁多人吹奏？好似發現新大陸咁」。帖文引來網民開始分析他走紅原因，有留言指他的眼睛其實非常漂亮，加上有口罩，令大家更注意到他的電眼，「佢隻眼係香港絕對係top 1%，配埋個頭同埋個咁橫嘅膊，溝死女」，但也承認他戴口罩更靚仔，目前情況的確有點「吹大咗」。

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及威爆紅後，已經接拍了第一個廣告。（資料圖片）

有心水清網民則表示，阿威如此受到追捧，主要是因為他的反差夠大，「冇諗過咁下欄嘅工作，會有65分左右嘅樣會出現，本來諗住全部都係40分左右嘅肥佬」。亦有網民「突破盲點」，指在阿威身上看到過去「搬貨羅拉」的影子，因二人同樣是在市井工作，卻突然爆紅，推測背後有公關公司在操作。「有啲似中國個啲將素人捧做明星嘅節目」，預言如果人氣不能持續，就會很快淡出大眾目光，成為「虛火」，「佢個樣係above average，睇之後發展就知係唔係男版羅拉」。

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港鐵沙中綫過海段通車，當中最興奮的一定少不了一曲成名的羅同學。2021年接受採訪時，唱出「屯馬開通真的很興奮」，成為另類神曲。今次更獲港鐵邀請，拍攝宣傳歌曲的MV，可謂非常威水。除了羅同學之外，過去也出現過不少「一訪成名」的奇人，為大家帶來不少歡樂，例如反智轉身、「我嘅訴求就係想返工」等，成為新潮語之外，更有人 被cap圖製成meme，十分搞笑。👉即睇9個街訪奇人👈