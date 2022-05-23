【海鮮檔Alton/葵涌海鮮檔Alton/荃灣豬肉檔AK】近日「荃灣豬肉檔AK」阿威掀起全城熱話，卻有指他其實是為KOL事業試水溫，如果覺得失望的話，這位被網民看好有潛力爆紅的「葵涌海鮮檔Alton」可能都係你杯茶。近日有網民在抖音貼出一條短片，指在葵涌一街市驚現海鮮檔Alton，不少網民更指他可以直入MIRROR做下弦！



Alton@MIRROR / IG @altonwongz

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「荃灣豬肉檔AK」阿威近日備受討論，返工時不斷被集郵，又有波鞋代言，更開設IG及YouTube頻道吸Fans，不過有指他其實不是市民在街頭發掘的素人，而是該街市背後集團力捧的KOL，令一眾網民紛紛表示失望。

「荃灣豬肉檔AK」阿威 / 網上圖片

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不過近日就有人在FB群組「荃灣人」轉載一名男生的照片並留言：「海鮮仔，靚仔過豬肉威多多聲啦~」有網民在抖音找到原片段，拍片的網民大讚這位海鮮檔職員「靚仔好多」，而且每次光顧都會送海鮮給她，更透露男方今年28歲，在葵盛街市工作。

👇點撃圖片看「海鮮檔Alton」👇

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網民都指這位店員可以和阿威匹敵，更封他為海鮮檔Alton：「青靚白淨C9一定like，之前嗰個太粗獷」、「想入娛樂圈可以去街市見工」、「Super Market（網民提議街市MIRROR隊名）就快齊章」、「唔知除罩咩樣，但暫時睇取代MIRROR下弦係冇問題」、「熄咗個磨皮美白Filter再講」。你又覺得「海鮮檔Alton」會像豬肉檔阿威般爆紅嗎？留言說說看法吧！

同場加映：荃灣AK開IG半日5000追蹤網民不解：咁都紅得起？一留言突破盲點

荃灣豬肉檔店員阿威，因外貌神似MIRROR成員AK走紅，除了日日被朝聖之外，更有Fans自發開設後援會，還有品牌找他賣廣告。昨日（5月19日），阿威正式開設個人ig帳戶，短短半日已經有超過5000追蹤，非常誇張。不有網對此非常不解，直言不知道他為何紅得起。

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