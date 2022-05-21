【唱K/卡啦OK/點歌/防疫措施】酒吧、麻雀館、卡拉OK等處所，因為第5波疫情，自年初開始停業，週四（19日）終於獲准重開。不少市民已經餓了很久，首日解禁已立即BOOK房大唱特唱。那麼大家在第一日都唱了甚麼歌呢？



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在卡啦OK重開首天，所有K房都幾乎爆滿，連往後幾天的預約都爆滿，不少人打算walk in都摸門釘，非常誇張。那麼在大解放的首天，大家都在唱甚麼歌呢？查看Neway的熱唱榜之後，原來姜濤、COLLAR、林家謙、姚焯菲都有上榜。

👇👇👇按圖看K歌熱唱榜👇👇👇

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大家對這個榜單感到意外嗎？最想唱那一首歌？留言分享一下看法吧！

同場加映：梁卓偉料兩周後爆發第六波 網民感麻木：繼續吹，幾多波都要生活

港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉，5月14日在一場會議上表示，本港兩星期後會爆發第6波疫情，直到7月上旬才會見頂，更有指他說「這兩周要約人見面好見」。不少網民都直梁卓偉「吹大咗」，又直指就算爆到第600波仍然要生活。👉即睇網民打算點過第六波👈