由時尚雜誌「Vogue Taiwan」風格野餐活動所主辦的「比堅尼野餐日」早前登場，吸引不少火辣的台灣部落客、網紅大方分享自己的絕美比堅尼照。



不過最近 PTT 表特版出現一位「2校花級正妹」 IG 部落客饒詩婕（@___jie.s），她透過社群平台曬出多張火辣的比堅尼照，超狂的中空剪裁讓好身材呼之欲出，立刻爆紅引發關注。

【圖輯】點圖放大看更多饒詩婕IG美照👇👇👇

+ 14

饒詩婕早前透過社群平台曬出一系列的泳裝照，開心寫下「該露的露，該遮的遮，準備好迎接夏天了嗎？」只見她身上的墨綠色泳衣現身，只有一條線的扣環設計撐住傲人上圍，北半球也大方溢出。下半身的的開衩更是直逼大腿根部，彷彿沒穿的樣子火辣程度破表。另外的照片中則是罩了一件印花薄衫，若隱若現的美貌讓網友引發遐想。

【圖輯】點圖放大看饒詩婕「比堅尼10連拍」👇👇👇

+ 5

照片曝光後，引出不少男網友直呼「比太陽還辣欸」、「真材實料」事實上現年 28 歲的饒詩婕雖然年紀輕，但已經是不少外拍的專業模特兒，當她得知自己的照片上了 PTT 表特版之後，也開心轉發消息寫下「友人一早傳來讓我受寵若驚！謝謝大家的喜歡」也透露自己熱愛美胸按摩，未來也會繼續努力，認真的態度再度圈粉。

【同場加映】10大IG台系比堅尼女神 天使臉孔配魔鬼身材 冠軍大比數拋離（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

超火辣！BLACKPINK Jennie 兩套性感裝扮出席 Coachella 音樂節，大露美背觀眾席中最亮眼！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】