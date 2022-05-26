【演技派/韓國男星】韓劇除了精彩的劇情，觀眾都很重視演員的演技，否則很易被加上花瓶的標籤。日本網民就票選了10位他們心目中演技最出色的韓國男演員，快來看看你的Oppa有沒有上榜吧！



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韓國靚仔靚女周圍都係，觀眾變相不滿足於只看藝人的外表，演技實力也不可以太差。日本網站ランキングー就公開了當地網民最愛的10大韓國演技派男星，結果又與你的喜好相同嗎？

👇點撃圖片看日本網友票選韓國演技派男星TOP10👇

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【第10名】徐仁國

演得又唱得，代表作有《請回答1997》、《購物王路易》、《某一天滅亡來到我家門前》等，而且每次拍吻戲時都能營造出心動感，有「吻戲匠人」的稱號。

【第9名】朴炯植

外表是犬系美男，不過無論拍愛情劇還是較正經的題材都十分擅長，如《大力女子都奉順》、《Happiness》和《單戀原聲帶》，退伍之後的形象亦變得更加成熟和Man。

【第8名】朴寶劍

因清純外表被稱為「國民弟弟」，同樣是越來越有男子氣概的代表，拍過《請回答1988》、《雲畫的月光》等經典韓劇，最近終於從海軍退伍，令大家都很期待新作。

【第7名】金秀賢

男神金秀賢外貌出眾又有大量經典作，包括《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》等等，加上演技一流，唯一缺點可能是接戲不多，令Fans等得好心急。

【第6名】池晟

出名是演技派的池晟當然也榜上有名，在《Kill Me Heal Me》演繹7種人格令人印象深刻，2022新劇《Adamas》則會一人扮演雙胞胎兄弟。

第8名：朴寶劍 / 《男朋友》劇照

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【第5名】李準基

李準基多年來挑戰過不同劇集題材，而且無論是甚麼角色都拿捏得很好，特別是復仇類型，如《步步驚心：麗》、《Again My Life》，令人印象深刻。

【第4名】玄彬

除了和老婆孫藝珍的定情作《愛的迫降》，還有經典的《秘密花園》、《我叫金三順》等韓劇，劇中及現實都很完美，是不少人心中的理想型。

【第3名】李敏鎬

李敏鎬主演過《花樣男子》、《繼承者們》等劇，至今仍是大家津津樂道的作品，外型出眾又有貴氣，演技也不俗，最近還到美國拍Apple TV+製作的《彈珠人生》。

【第2名】孔劉

「韓國四大公共財產」之一的男神孔劉演技細膩，包括《咖啡王子1號店》、《鬼怪》、《屍殺列車》等多部代表作，大叔的成熟魅力令很多人都著迷。

【第1名】朴敘俊

成為日本網民票選冠軍，朴敘俊當然不簡單，演過《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》、《三流人氐》等韓劇，話題度和熱度都很高，被譽為「浪漫推土機」，更已加入電影《Marvel隊長2》衝出國際！

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