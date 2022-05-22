【金宣虎/利特/綠帽/出軌/三角戀】早前被前女友崔英雅誣陷而引起風波的金宣虎，最近終於撇清醜聞，反轉負面形象重新活動，其實他除了這段戀情不太順利外，亦自爆戴過綠帽。



金宣虎 /《海岸村Cha Cha Cha》

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以為韓國男星一定個個都異性緣爆燈，不同女生爭相追求？其實未必，以下這幾位藝人都自揭或被爆遭另一半派帽，幸好他們都很快醒覺放下這段三角關係，Fans心痛之餘都笑指他們的前女友們太不識貨！

👇點撃圖片看試過戴綠帽的韓國男星👇

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【1】金宣虎

曾在電台分享「兵變事件」，他服兵役時拍拖3年的女友突然Send四字短訊道歉，之後潛水玩失蹤。為了箍煲的金宣虎在女友家下跪近3小時，對方卻指要去找男友，直接派綠帽。

【2】利特

Super Junior隊長利特曾與一名圈外女性拍拖，初期因為對方想看電影，不惜明星生涯受影響，也在鬧市與女友牽手約會。

然而約會途中一名富二代藝人打給女方，令利特意識到自己可能是第三者，送女友回家時更發現該富二代的車泊在門口，馬上果斷分手。

【3】李起光

男團HIGHLIGHT的起光自爆試過目擊女友偷食，當時女方手機設密碼，和他約會時也不會聽電話，令他覺得非常古怪。起光去到女生家確認，卻親眼目睹她和自己身邊的熟人拍拖，掙扎一段時間後也選擇分手。

利特 / IG @xxteukxx

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【4】河錫辰

畢業於漢陽大學機械工程系的河錫辰，大學Year 1原來曾被當時女友背叛。河錫辰和女友冷戰期間卻收到匿名訊息，叫他別再找女方，更收到一封Email公開女友和出軌對象的露骨聊天內容。

【5】Mir

MBLAQ出身的Mir曾分享過去的戀情，他試過與性格強勢的女生在一起，因為太幼稚而被罵，忍了對方近1年才分手，不過新女友之後竟一腳踏四船，十分誇張。

【6】Kangta

2019年，元祖男團H.O.T.出身的Kangta被指一腳踏三船。模特兒禹宙安上載兩人的親密影片承認復合但遭男方否認，同一日他再被爆與女星鄭柔美拍拖兩年；女主播吳靜妍也在IG暗示自己和Kangta曾是戀人，並曾捉姦第三者禹宙安。

連番醜聞令Kangta準備發行的專輯都要取消，他當時未有就任何一名女星的關係作出解釋，但事件發生半年後他再被傳和鄭柔美戀愛中，今次終於承認二人關係。

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