網民分享人生第一份工初體驗　當外賣仔遇上一樓一：有兩個門鐘…

相信每個人的人生中有總有幾個令你印象深刻的第一次，比如第一次返學、第一次拍拖、第一次返工咁。講到第一次返工不少人社會經驗未夠，都會選擇一些關於零售或飲食業的工作，偏偏這一小幅社會的版圖，其殘忍之處瞬間嚇倒了各個涉世未深的學生哥。有網友更在討論區上開po，分享自己想當年第一次踏足社會的辛酸經歷，瞬間引來網民們的和應，全部都有血有淚。



《流星》劇照

網名「野原雞之助」的網民近日以「入黎講下你人生第一次返工當時既感受」為題，在LIHKG討論區上發文，並大呻自己當年中五考完會考後的第一份part time job。他表示那時第一次返工做廚房，超不安超緊張，初來到步乜都唔識的自己好似隻企鵝咁棟係到發呆。結果全日都忙到嘔泡，返到屋企仲喊咗出嚟，完全是被現實的殘忍毒打了一身。

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樓主似曾相識的經驗引起了不少網民的共鳴，有人更表示自己15歲時打第一份工係送外賣，最搞笑的是開齋第一張單便送去一樓一鳳，甚至事後還收了＄20貼士，印象十分深刻；還有網民指自己畢業後去做cold call，不知道潛規則係呃人讀course，結果因為自己真係幫咗好多迷茫的莘莘學子後，畀人炒咗。

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【網民分享1】

中五考完會考搵咗份part time，返夜晚5至11點，日式餐廳做廚房。第一日返工前勁緊張，好大壓力，返到去成隻企鵝咁，完全唔知要做咩，但廚房係超多單，忙到PK。放工返到屋企喊咗出黎，完全唔想返第二日，無諗過返工係咁辛苦，但最後都堅持捱落去，日日都帶住沉重嘅心情返工。

【網民分享2】

嗰陣中五暑假，諗住搵下錢，同fd一齊翻kfc（我frd早過我返）第一日返好緊張，但冇人教我，同話我聽要做乜，剩係問我知唔知kfc有啲乜，我話唔知，佢就畀張餐牌我，要我睇，話要我睇熟知有乜。之後我朋友（佢做廚房 我係前台）話我聽，啲同事覺得我阻住晒，唔知做緊乜。

【網民分享3】

第一份返工係15歲送外賣，第一單就係送雞竇，仲好記得有兩個門鐘，一個係送外賣，一個係幫襯，仲記得呢單外賣收咗$20貼士。

【網民分享4】

第一次做正式pt係做cold call，間嘢係一間私校所以做方嘢方式好commercial，老細想我哋氹多啲DSE學生來讀，但由於我get唔到佢要我呃人，所以反而喺電話度幫人度佢哋真正想行嘅方向同鼓勵佢哋。雖然我最後因為呃唔到人入局俾人炒咗，但日日笑住開工收工，算係幾正面嘅經歷。

【網民分享5】

第一次返工係去幫小學生課後補習，第一堂中段突然有個小四嘅男仔自殘，好大力用頭撞牆，狂大叫，失晒控，我呆咗。但佢啲同學不為所動，勁冷靜咁話佢平時都會咁，結果個班長斯斯然去搵老師，我就頂住個細路唔好自殘。後尾先知原來個小朋友由細到大畀人家暴，先會成日突然失控叫人唔好打自己然後自殘

【網民分享6】

便利店pt朝早疊報紙，將唔同版「攝」成一份，間舖共用一對膠手套，戴完對手好似會爛咁臭，唔戴又污糟。疊報紙同時仲要serve客收錢，從此對咩職業嘅人都會唔該前唔該後，打工真係好辛苦，俾多啲尊重，大家都好過。

【網民分享7】

中學畢業嗰陣去間法國餐廳做Waiter，啲客俾嗰小小錢就當自己食緊Fine dining多多要求，又要咩飲品後上，上甜品先。返工仲要帶着個Walkie, 成日沙沙聲搞到聽唔到人order緊咩，唔帶又俾個經理鬧勁煩。。。做過餐飲之後先知有幾辛苦，以後都唔再做，而家好尊重啲Waiter。

【網民分享8】

我做過書展收銀去到第四日炒咗，佢一請請勁多預黎炒 一日炒十幾個，我睇住其他跑唔到數既pt即炒，仲記得有個pt嬲到除衫喊住走 ，去到最尾果嗰日收銀淨得full time同寫字樓班人，啲跑數pt sales淨得三四個。

【網民分享9】

當年中學畢業個暑假第一次返pt，雖然未放榜，但會考成績幾好，有間機構請我幫d學生補習，點知返工當日先知要去一間男校教，仲要係教F.4-F.5，嗰班有4、5個男仔，但補補下連隔離班啲仔都嚟晒我度口花花亂講嘢，最後個機構要請多男導師陪我。

【網民分享10】

中六暑假去咗做餐飲，比我撞到個女同學一齊做，但因為返工時間有些少唔同，每次收工都好似痴漢咁喺公司附近轉多一個鐘到等埋佢收工，又住埋同一條村所以可以日日送佢返屋企，最後比人friendzone咗。

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