英國氣溫破40度移居港人叫救命　枕頭放冰格降溫　網民：慢慢捱啦

【英國 / 移民 / 冷氣機】近日英國天氣炎熱，預測最近兩天氣溫可能會高達41°C，向國内多個地區發佈史上首個紅色極端高溫警告。當地國防部的停機坪甚至熱到融，要轉至另一個機場升降。有移民英國的港人YouTuber最近亦表示，「英國夏天熱起上嚟都真係幾難頂」，坐上私家車時所有東西都「辣手」，好像回到香港露天停車場一般，有一種既熟悉又陌生的感覺啊！



（AP）

最近英國史上第一次發佈紅色極端高溫警告，氣溫有機會突破40°C。政府甚至呼籲市民如非必要不要出門，部分地鐵線停駛，亦有學校決定停課。香港最近氣溫也持續高企，但有不少網民認爲香港有冷氣，比起英國應該更幸福。但有移英港人YouTuber「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」拍片分享時就表示，即使沒有冷氣其實比起香港，英國夏天不算太差……

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鬆仔講到自己往年都曾經買過兩部冷氣機，但因爲匹數不夠他最終只留了一部給兒子使用，另外一部則直接退貨。他分享到曾經試過將凍飲夾在腋下或大腿中間等關節位散熱，也會用風扇加開窗製造空氣對流。鬆仔表示他和太太會將暖水袋裝滿水後放進冰格，然後再用毛巾或密實袋包著，在睡覺前1至2小時放在被兜裏面，就可以製造冰涼環境入睡。影片中亦提到他身邊還曾經有人將整個枕頭放進冰格降溫！

（YouTube：@鬆仔亂咁噏HoRiZoN 截圖）

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除了這個方法以外，鬆仔亦在家中安裝了完全隔光窗簾。雖然大家一般認爲開窗會更涼爽，但他發現其實將陽光完全阻隔在室外才是最有效降溫的方法，寧願開燈也不會容許一線陽光透進室内。他亦講到全屋最凍的地方是車房，笑言應該試試在車房内睡一晚。

鬆仔提到自己日前坐上私家車時，發現所有東西都「辣手」，瞬間覺得自己好像回到香港的露天停車場，「有一種既熟悉又陌生既感覺」。 就像港人到了英國會不習慣低溫一樣，英國人很不習慣高溫；所以有不少公共服務、學校或員工都會暫停服務或選擇放假避開酷熱天氣。鬆仔分享道「有咩事走入supermarket凍櫃嗰排」，即使英國大部份地方沒有冷氣機，但超級市場永遠都是涼爽的。但garden centre等戶外用品店就要避開，因爲這些地方「凍時特別凍，熱時特別熱」。

（Marisa Cornelsen/ Unsplash）

其實英國獨立屋的屋頂内，爲了保溫經常會塞滿隔溫棉，所以現在天氣炎熱時完全發揮出反效果，越接近屋頂的房間就會特別熱。不過鬆仔表示從結論來説其實英國夏天與香港比不算太差。英國大部份都是用地下水，扭開水喉水都會是冰凍的，起碼可以沖凍水涼。反觀香港夏天時不開熱水爐水喉水也會是暖的……

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有移英網民留言表示自己最近經常會到超市過冷河，亦有網民就留言表示雖然冷氣機價錢昂貴，但「香港人唔係英國人，慣左開冷氣的.......呢啲錢唔慳得」。另外有網民就獻計講到可以搽活絡油或者轉用有薄荷成份的沐浴露，極速降溫。不過亦有網民指英國高溫還會持續一段時間，「要慢慢捱！」

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