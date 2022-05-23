相信香港不少打工仔的願望，都是準時收工，偏偏現實卻比加人工更難，作為一隻比社會毒打的社畜，莫講話work life balance，就連OT少陣都好似變咗一種罪咁……日前有網友在討論區上以一般朝9晚6的工作為背景，用不同的收工時間，來定義不同人在工作中是一個點樣的人，帖文隨即引來網民兩極的反應，到底OT係咪必然，準時收工又係咪代表生產力低？



《無法成為野獸的我們》劇照

網名「Olivier_豬腦」的網友日前在LIHKG討論區上以「幾多點離開公司，可以反映你係一個點樣既人」為題發文，指出若以朝9晚6的工作為背景計算，能夠5點半走的朋友在公司中絕對是生產低的垃圾，既無能力亦非常懶惰。相反若以OT時數計，起碼OT到8點走才可以展現出自己努力的性格，在公司裏人見人愛。

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樓主表示不少準時收工的人都是「90後」，更指每次見到那些臨收工前5分鐘，已經執好晒嘢，準備去廁所走人的同事，都必定會畀啲嘢對方做，等對方未走得住。一番留言引起了網民的激烈討論，有人認為準時收工不代表生產力低，反而正因為生產力高，一早完成工作先可以準時走人；有人又指OT並非必然，老細不想收工就不准人收工，瘋狂助長了OT風氣，做法非常不要得。

不過亦有人撐樓主認為不少90後的後生仔練精學懶，返工不是「蛇王」就請假，收工亦係第一個走，完全沒打算幫助和理解正在搏殺的同事，非常自私。兩邊各執一詞，到底打工仔幾點收工先係恰當，收幾點又代表你係咩人呢？

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其實準不準時收工並不是重點，在工作中最重要的都是負責任和準時完全自己的工作。如果你手頭上的工作仍未完成，便不顧一切地收工，這就是不要得的行為。另外，工作中亦應盡自己的責任，而不是一有時間便逃避工作和逃避問題，讓他人承擔你的責任。

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同場加映：網民獲批清假提早離職 簽新約後HR突反口要求賠錢：冇講過可以！

每年到了4、5月的時期，有不少打工仔會轉工另謀高就。日前有一位網民打算轉工，交了辭職信後，便詢問HR可否在合約完結前使用剩下的4天大假，HR亦回答「可以」。偏偏當樓主以爲自己可以提早離職時，HR卻突然「反口」表示勞工處法例不容許樓主放大假，否則就需要賠錢。樓主不滿HR的做法，認爲公司是知道他想提早離職才忽然改變規則，有網民則認同HR的做法。但事實上僱傭條例又有何説法呢？

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