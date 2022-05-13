每年到了4、5月的時期，有不少打工仔會轉工另謀高就。日前有一位網民就講到自己打算轉工，交了辭職信後，提早向HR詢問可否在合約完結前數天使用剩下的4天大假；亦得到HR回答「可以」。當樓主以爲自己不用被罰通知金，又可以提早離職時，HR卻突然「反口」表示勞工處法例不容許樓主放大假，說他若要放假就需要賠錢。樓主不滿HR的做法，認爲公司是知道他想提早離職才忽然改變規則；網民亦各執一詞。但事實上僱傭條例又是有何説法呢？



（《自體發光辦公室》劇照）

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網名碟言的樓主在連登討論區上講到「公司俾提早通知期扣大假早走，之後我臨走就反口」，表示自己遞信辭職後便向HR要求用年假抵消最後數天上班日。本以爲已經獲批時，HR卻突然「反口」說勞工法例不容許扣假，令樓主感到迷惑。

樓主講到5月18日是合約完結日，於是他提早在4月便向HR詢問可否在合約完結前的最後數天清假提早離開。經Whatsapp詢問後，HR表示要先聯絡上司了解，當日内會回覆他。當樓主晚上追問「有冇update」的時候，HR回答「可以~」，於是樓主在次日便與新公司簽訂合約，交代會在5月18日上班。

誰知第二天上班向上司交代安排時，HR卻突然「反口」表示根據勞工處法例，大假與通知期需要分開。如果樓主堅持放假就必須罰代通知金，之後公司再補回大假的錢，變相「no pay」。

樓主「碟言」與HR的Whatsapp對話（連登討論區截圖）

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樓主認爲HR「反口」不妥，再聯絡HR反映時，HR竟然表示他的「可以~」意思是「可以update」，令樓主傻眼。這位HR更反問樓主：「其實你依家係咪因爲我跟法例做你有不妥？」。HR已經在公司任職多年，相信對勞工法例已經非常熟悉，但他並沒有一開始就拒絕樓主清假要求，讓樓主不禁質疑公司是知道他想提早離職才臨時改規則要罰他的錢。「想問吓其實公司咁樣做係咪奈佢唔何，又或者會唔會其實有違反到商業道德…我已經簽咗新合約咁擺到明其實係劏我？」

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根據《僱傭條例》第6（2A）條，雖然員工通過試用期後就可以享有年假，但年假其實是不能代替或計算在終止僱傭合約通知期內的。一般情況下，僱主會在通知期最後一天將年假薪金補償（根據《僱傭條例簡明指南》：若受僱滿 3 個月但不足 12 個月，除因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主須支付按比例計算的年假薪酬給僱員）。而僱主亦有權不批准僱員在通知期内放假，不過其實只要僱主願意，辭職僱員還是可以用年假抵消通知期的。

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