時代不同現在女生就算成為單身貴族，也可以活得精彩。不過，嚮往愛情，甚至和心愛的人建立家庭，仍是不少女生心中的願望。因此當自己單身了一段時間後，往往會出現一些負面的情緒，甚至開始思考自己是否會注定一世單身……《開罐Opener》請來了90後玄學家Tasha，為你講解14種最容易成為萬年單身狗的女生面相！



《鄰家花美男》劇照

究竟係連個天都唔鍾意我，亦或是上帝做人的時候，在我的配方入面忘了加入愛情這部分，以致唔係遇到爛桃花，就步入永世單身的地步？到底是天機還是人為，《開罐Opener》請來了90後玄學家Tasha，講解14種最容易成為萬年單身狗的女生面相！

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其中很多女生都很重視的眉毛對戀愛運有很大的影響，如果雜毛太多則會心亂，心亂容易想太多，結果就這樣錯失姻緣；相反，各位無眉娘對人對事會較淡薄無情，容易晚婚，甚至單身一世！其實如果想轉運也非常簡單，只要利用化飾品或工具，稍稍改變容貌上的不足就可以！

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【1】額頭圓突

額頭圓突的人比較獨立，有自己一套的思想，而且事業心強。因此，她們希望可以找到與自己條件相當的伴侶，擇偶條件不低，令追求者產生壓力，易晚婚或不婚。

【2】耳仔：耳無垂珠、兩耳不平

一般而言耳朵有垂珠代表多福多壽，無耳珠的人則代表性格好勝，反叛心強，每每在關係中都希望做主導，卻又不願意付出，只期望收獲，令人望而生畏。而耳朵高低不一，則容易在婚姻上遇阻滯，如果早婚者之後更可能會出現兩次或多次的婚姻。

【3】眉毛：眉毛散亂或淡薄

女生的眉毛猶其重要，很大程度影響了整個人的觀感。若原生眉毛散亂，則代表心亂，情緒容易不穩，心中亦多顧慮，容易想太多而錯失姻緣。相反，眉毛淡薄則對人對事較冷漠無情，伴侶自然不會投放太多感情，因此晚婚甚至一世單身。

【4】眉骨明顯

女生輪廓明顯者多有男相，性格亦較似男生，粗枝大葉，對感情不夠敏感，就算經歷多次失敗後，仍未能掌握男女相處之道。

【5】眼泛桃花

眼睛為靈魂之窗，好看的一雙眼，一個眼神便足夠令人淪陷。桃花眼顧明思義即招桃花，她們眼晴圓大、眼珠濕潤、黑白分明、如小鹿般無辜，但理性欠奉，容易受刺激和牽動，有伴侶或早婚者容易出現問題。

【6】太陽穴凹陷

太陽穴（魂精）為夫妻宮位置，此處凹陷之人反映她處事偏執，較自我中心，難與人相處。感情關係中亦多猜疑和計算，變相錯失不少良緣。

【7】皺紋：30歲前印堂有直紋、魚尾紋多

如果女生30歲之前，印堂位置不皺眉時卻有直紋，就是所謂「懸針破印」，婚姻運欠佳，單身貴族的生活卻不錯。另外，若出現的是魚尾紋，則代表感情生活跌盪、波折較多、男人緣弱。

【7】皺紋：40歲前法令紋深

而40歲前出現明顯法令紋的女士，代表對自己或他人的態度都非常嚴格，性格亦很嚴肅，感情生活有不少障礙。

【8】鼻子：山根塌

兩眼之間的位置即為山根，山根塌陷代表女生感情路上多有挫折，早婚者容易離婚收場。不過，只要得到足夠的人生經驗，並漸漸成熟後，也可收獲一段美好的愛情。

【8】鼻子：鼻大樑高、鼻樑有節

鼻大樑高的女生是個愛工作又不懂撒嬌的女人，連交往中都不願吃虧。若果鼻樑有節者則性格過於執著「死牛一便頸」，強硬的處事方式令男生們都難以接受。

【9】美人生鬚

雖然古時常說美人才會生鬚，但實際上這是遺存，或雄性荷爾蒙較多的表現。如果女子唇邊長小毛髮，則代表思想較男性化，不夠溫柔，感情發展較困難。

【10】人中不顯

女生人中不顯除了代表自我中心，經常我行我素，難以投入一段關係之外。同時，也代表她性格孤僻，不愛與人相處。

【11】嘴巴：雙唇過薄

嘴唇過薄的人說話較刻薄，不留情面，常常攻擊他人，單單打打。而且大多都「大嘴巴」難以守秘密，女生更是「巴喳」性格。相信無論是否男生，都不愛和這類人相處。

【11】嘴巴：嘴張露齒、牙齒外斜

女生嘴張露齒代表愛和人吵架，與另一半相處易有爭執。此外，女生也可能是結婚時會受到長輩、四大長老等的阻力和壓力，以致婚事延後，甚至不順，一拖再拖，最後晚婚或不婚。如果是牙齒外斜者，則代表女生在關係中常跟另一半有口舌之爭、矛盾等。

【12】女命男聲

女生天生聲音沙啞者，無論容貌是否出眾，感情路上大多十分波折，離婚機率亦很高，適宜晚婚。而且此類女生有小三命，容易吸引到一些比自己年紀大，或地位較高的已婚人士追求。

【13】臉型：臉呈方型

臉方的人非常渴望愛情，然而欲速則不達，正因為太心急，每每開展一段關係前都沒有細心思考過。同時，自視亦很高，認為自己比對方聰明，會要求對方跟著自己的規矩走，關係難以長久。

【13】臉型：顴骨高

顴骨高者大部分多為事業心重，做事直來直去，不解溫柔，容易和另一半產生爭執。如果再加上額頭突出，即所謂「三顴臉」，性格更是火爆好爭鬥，自己的立場一定企硬，兼會用盡全力讓對方認同自己的想法。

【14】頭髮：頭髮濃密、髮質粗硬

頭髮濃密代表女生性格為3分鐘熱度，來得快去得快，關係不會長久，早婚者也易有感情危機。若髮質粗硬者更代表陽氣過盛，易衝動，易發脾氣，年少氣盛，待年齡稍長後，漸歸平和，運勢和愛情運或會改善。

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