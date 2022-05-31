去年10月，日本的研究人員將一個從鳥取市遺跡中發現的1800年前頭骨進行了DNA分析，並重現了這位彌生人的相貌。當時修復後的相貌被公開後引起網民熱論，不少人認爲彌生人的長相似曾相識。於是鳥取市政府決定舉行一個「彌生人選舉」，找出與古人相貌最相似的人。最近選舉結果終於出爐，到底這位冠軍與彌生人有多相似呢？



經過DNA分析出土頭骨後復原生前相貌的「青谷上寺朗」（YouTube：@日テレNEWS 截圖）

從日本鳥取市青谷町遺跡中發現的「青谷彌生人」頭骨來自彌生時代（西元前10世紀到西元3世紀）有約1800年歷史，運用DNA分析技術重現後的生前樣貌與現代日本人竟然不相伯仲。鳥取的縣政府於是在募集彌生人的姓名同時決定舉行「彌生人選舉」，從日本各地集合自認激似這位彌生人的市民。結果有215人從日本各地報名參加選舉，於5月28日在鳥取縣附近的會場中舉行10強賽。

👇👇👇即睇日本鳥取市青谷町「彌生人選舉」👇👇👇

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彌生人被命名為「青谷上寺朗」，在選舉現場中亦展出了復原後的相貌。10位候選人逐位上台才藝表演和自我介紹，盡力推銷自己拉票。當中有參賽者跳舞、亦有參賽者自彈自唱，場面非常熱鬧。最終由現場觀衆和網上投票選出心目中覺得與「青谷上寺朗」最相似的一位。

獲得「彌生人選舉」冠軍的是來自大阪柏原市的35歲上班族吉田昌弘，獲得一尊彌生人金像。雖然身爲營業員，他爲了參與選舉特意留長了頭髮和鬍鬚，而且還爲了讓體型更接近彌生人，在3個月内減了6kg。

冠軍是來自大阪柏原市的35歲上班族吉田昌弘（YouTube：@日テレNEWS 截圖）

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他分享得獎感受時表示，在準備參賽期間他一直被女兒嫌棄，不願意和他並排一起走；得獎後更擔心女兒會否不喜歡被別人說，她爸爸是彌生人。台上他更調皮地向女兒道歉：「對唔住阿女…你爸爸係彌生人。不過得到呢個獎係好光榮嘅事，所以你開心啲啦！」

鳥取廣播電台的記者加藤（NHK NEWS WEB 截圖）

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不知道未來還會不會有第二届「彌生人選舉」呢？其實在首次公開修復後的相貌時，鳥取廣播電台的記者加藤到現場報導時也因酷似「青谷上寺朗」而被網民瘋傳；這次選舉後也有粉絲表示如果加藤有參賽就一定是冠軍。大家覺得上班族吉田還是記者加藤與彌生人更相似呢？留言分享一下吧！

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