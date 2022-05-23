天氣越來越熱，有不少人都會選擇穿淺色的衣服外出。但女生穿淺色或白色衣服的時候，不免會擔心胸圍會不會透底。最近一家日本内衣品牌的代表就用了7種常見内衣顔色作實驗，看看究竟哪一個顔色才可以確保不透底。結果竟是……



👉荃灣AK開IG半日5000追蹤網民不解：咁都紅得起？一留言突破盲點

想穿淺色透薄的衣服，但又會怕胸圍透底。這是不少女生的煩惱。日本内衣品牌BELLE MACARON的代表小島未紅最近進行一個實驗，將白、黃、紅、肉色、淺紫、深粉紅和淺粉紅7隻顔色作對比，看看穿白色T-shirt時最不透底的會是那一隻顔色。最後除了肉色較難透底以外，還有一隻被世人誤會絕對會透底的顔色，竟然也是防透之選？！

（Twitter：@milkonPANDA）

👉返工帶飯成日癡埋一嚿？專家教煲飯時加秘密武器 讓米飯保持軟熟

代表小島未紅發現白色、黃色和淺粉紅色都是極透底的顔色，反而紅色和淺紫色這兩隻較華麗又與膚色截然相反的顔色卻完全不會透底。她將實測的圖片上載到Twitter後令不少網民感到驚訝，好奇爲甚麽紅色會和肉色一樣都不透。

（Twitter：@body_focus）

早前日本有另一個内衣品牌BODY FOCUS也做了類似實測，當中發現紅色、深藍色和肉色都不會透底。但白色、粉紅色和淺藍色則非常透底。雖然大家普遍認爲淺色的内衣比較難透底，但從兩家内衣品牌的實測結論得出，白色等比膚色淺的顔色，越淺色就會越透底。

沒想到紅色這種鮮艷的顔色竟然會是不透底之選。有網民回應表示上班族的老公也親身實測過紅色底衫在恤衫下是最不透底的。擔心背心透底的男士們也不妨試試吧！

同場加映：日本偶像激似姜濤被17歲痴女跟縱逾年 對方持刀一句話被嚇呆報警

【偶像/ジャニーズ/尊尼事務所】最近有不少鏡粉爲了搶Mirror的演唱會門票而操心，門票嚴重供不應求，甚至出現賣假票、黃牛票等情況，企圖透過瘋狂粉絲牟利。不過瘋狂粉絲不論在哪一個飯圈都會見到，最近有一位被網民指造型酷似姜濤的19歲日本偶像，就因爲被一位17歲痴女粉絲持𠝹刀威脅而需報警求助……日本偶像激似姜濤被17歲痴女跟縱逾年 對方持刀一句話被嚇呆報警👈 👈 👈