日本6月開關港人免檢疫入境　心水清網民發現3大伏位：搵自己笨

日本周四（26日）公布6月10日起「開關」，香港旅客入境時毋須向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測及隔離。不少網民都已磨拳擦掌準備去日本大玩特玩，就算不可以自由行只能跟團，都一樣照殺。不過有心水清的網民，發現仍有3大伏位，令他們決定打退堂鼓。



日本是香港人的熱門旅遊地點。

👉第四針疫苗即日可預約 政府再更新接種指引：這3類人不用打

根據日本的最新指引，香港屬於低風險組別的「藍色名單」，藍色名單地區的旅客，無論是否打齊三針，都可豁免檢測或檢疫，意味著香港旅客入境時，毋須向日本政府出示疫苗接種證明，也不用檢測及隔離，但必須以參加旅行團的形式入境。

日本一向是香港人的熱門旅遊地區，前往旅行的頻密程度，更被稱為第二家鄉。免檢開關消息一出，不少網民已經蠢蠢欲動，亦有旅行社開始計劃行程，為下個月「返鄉」做準備。不過有心水清的網民，發現計劃有「BUG」。

👉挨跌天線得得B｜事件傳出國際 台灣網民：香港人反詐騙意識太低

有網民指出，日本雖然可以免檢疫入境，不過香港自5月1日起規定，所有在過去14天曾在海外地區逗留的人士，必須已完成接種疫苗，一般而言為兩劑疫苗，並持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港。換言之無打針人士理論上可以去日本，但卻會因為未有接種疫苗，而無法登機回港，對未打針的朋友來說可謂非常伏。

第二個伏位，是香港政府的航班熔斷機制，若有5名或以上乘客抵港確診；或有3名或以上乘客抵港確診，同時航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明條件的乘客登機來港，都會禁飛香港5日。如果不慎觸發熔斷，遊日本旅客回港就會大失預算。

第三個伏位，是回到香港後仍要至少住7日隔離酒店，不可以在家工作的工種，要再額外請7日假，不小心染疫的話，更是無了期隔離。網民認為非常不抵玩，畢竟一來要跟團，二來成本太高，還是待再放寬時才外遊，目前還是「不了」，「就算比你去返黎香港咪又要隔離」、「等香港入境免7日先再講啦」、「搵自己笨」。

同場加映：台灣快測大缺貨香港廠商伸援手 竟被台網民出征：想趁火打劫？

台灣地區疫情持續嚴重，每日確診宗數8萬起跳。市面上的快速檢測嚴重缺貨，市民排長龍都未必買到，甚至要「食炒價」。香港廠商「Savewo 救世」推出「台灣救急套裝」，免運費供台灣市民訂購，沒想到竟惹來當地網民「出征」，批評救世趁火打劫，更有人指責救世是詐騙集團。👉即睇最後點收科👈