年輕人畢業後找第一份工作時有不少壓力，父母也一定會爲子女求職的事而操心；不過父母過份關心可能也不是一件好事。最近有位網民在討論區上講到任職公司最近有一位Fresh Grad來見工時，竟然帶媽媽一起來，媽媽甚至跟入房見HR；而FG的兒子除了說自己的姓名之外，所有問題都由媽媽回答，令HR又嬲又無奈……



（《大叔的愛》截圖）

樓主Baako在香港討論區上以「而家啲小朋友帶埋阿媽嚟見工，到底係請你定請你阿媽？」爲題發文分享他最近遇到的職場趣事。他説到公司最近請人，希望可以請FG令公司感覺更年輕。誰知事發當天他看到HR帶了兩個人進會議室見工，但公司平常不做group interview；他好奇向HR詢問時才驚覺原來其中一個人竟然是面試者的媽媽！因爲怕兒子打問題答得不好，便執意要跟著他一起進房。

上司半小時後出房，又嬲又無奈地表示自己第一次看到有求職者帶媽媽來面試，自己問的問題全部更由媽媽回答，來見工的兒子除了説了自己的名字以外就沒再開口。想「耍太極」叫他們回家等消息時，該媽媽又追問「咁幾時先有通知㗎？請唔請都會通知㗎可？」一連串行徑令上司和樓主都相當傻眼，「做阿媽依家仲要跟埋去見工個仔真係可能成世都搵唔到嘢做，去到幾廿歲都仲係靠父母養…咁樣對個仔真係好咩？」

（《部長與社畜的焦急羅曼史》截圖）

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一衆網民看到貼文後大喊荒謬，認爲公司應該拒絕讓該媽媽陪同，如果自己是HR一定會叫媽媽在外面等。有網民笑言：「面試時有冇問佢阿媽如果請咗佢個仔/女，要唔要預多個位畀佢坐埋一齊返工？」但亦有人表示媽媽會擔心兒子未來工作環境實屬正常……

👇👇👇即睇FG帶媽媽陪同見工網民反應👇👇👇

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有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）Son姐表示也曾經遇過有家長陪同子女來見工，對方不但搶著填個人資料表格，還堅持要入房陪同面試。她認爲這次事件是HR不懂得處理，但如果她是那位上司，也不會浪費人生30分鐘做interview。當媽媽搶答問題時，Son姐會直接說：「其實係你陪你個仔嚟見工，定你個仔陪你嚟見工㗎？如果係你見工就請你個仔出返去先啦,有無帶你啲application資料啊？如果冇麻煩你出去重新apply一次啊！」

Son姐說，其實基本上policy只容許年輕人單獨見工，父母若要陪同必須在樓下等候，「公司請一個人，唔係請你一家」。即使以擔心有見工陷阱為解釋，現今網絡發達，只需要上網就可以查到公司的資料，所以以此爲由跟子女去見工是不合理的。

Son姐亦提醒求職年輕人不需太注重成敗，適當的緊張有效提升你的專注力，但比起擔心面試公司會不會聘請你，將面試當成拿經驗就自然可以舒緩緊張情緒了。

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