日本人氣定格動畫《天竺鼠車車》宣佈在今個秋天將會推出第二季啦！車車們的可愛叫聲，以及由羊毛氈製作而成的圓潤body，自2021年播出第一集起就成功吸納大批粉絲。因此第二季消息公佈後隨即引起網民暴走，而且新一季中還疑似有新角色，令一衆粉絲異常期待。但大家又對第一季中的5位主角有多大認識呢？在第二季開鑼之前，一起來補習一下車車們的「人設」吧！



第二季將會有新角色？！（Twitter：@molcar_anime）

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《天竺鼠車車》新系列推出真的很興奮！第一季動畫的塞車、殭屍等既可愛又奇葩的橋段相信大家依然記憶猶新。日前官方Twitter宣佈第二季將在秋季開播同時，也在YouTube上限時開放第一季給粉絲們回顧；還公開一些製作花絮。

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趁著第二季還沒有播出，我們一起來複習5隻元老車車到底叫甚麽名字，性格又是如何吧！Pui pui~

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去年10月，日本的研究人員將一個從鳥取市遺跡中發現的1800年前頭骨進行了DNA分析，並重現了這位彌生人的相貌。當時修復後的相貌被公開後引起網民熱論，不少人認爲彌生人的長相似曾相識。於是鳥取市政府決定舉行一個「彌生人選舉」，找出與古人相貌最相似的人。最近選舉結果終於出爐，到底這位冠軍與彌生人有多相似呢？日本原始人撞樣大賽 10强陣容像一家人 冠軍似1800年前祖先轉世👈 👈 👈