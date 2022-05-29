知道大家有沒有遇過一些外表斯文内裏open的人呢？人不可貌相，變態不可斗量。日本網站美人百花日前分享一個心理測驗，只需要從4個選項中選出你覺得圖形最像甚麽，便可以知道你的變態度。



（美人百花.com 截圖）

【問題】這個圖案像以下哪一樣東西？

【A】丁字褲

【B】搖搖板

【C】檯

【D】圖釘

👇👇👇即睇變態度心理測驗結果👇👇👇

【A】丁字褲 （變態度 -70%）

丁字褲是能展現女性性感魅力的單品。從此可以看出你極有審美觸覺、擁有獨特美感能分辨美好事物。變態度比較高，平常應該對一些普通人不能理解的事物有興趣或有獨特的收集癖。

【B】搖搖板（變態度 - 50%）

搖搖板象徵一顆容易動搖、有起伏的心。你經常於普通人和變態身份之間彈出彈入；有時候會因爲沒有人看見而決定全裸在家中度過，但有時候一會展現出有禮嚴肅的一面。可能你自己也不知道自己到底是變態還是普通人一個吧……

👉三上悠亞「終極素顏」現形！拍片晒化妝神技100%足本還原變靚過程

【C】檯 （變態度- 10%）

檯是一樣非常穩定的物件。你不是變態。是一個普通人。你應該是一個精神穩定，對變態事物完全沒有興趣的人。不過，這可能只是因爲你還沒有打開心門。如果有人破門而入，説不定你就開啓變態模式？

【D】圖釘（變態度 - 90%）

被圖釘刺傷時會疼痛，這是一種不能控制的情感的象徵。乍看你是一個理性的正常人，但這只是因爲你正在用極大的忍耐力克制住自己。雖然很少展露這一面給別人看，但你絕對是一個百分之百的變態！

👉政府擺烏龍誤存4630萬円入戶口 日男11日花光全鎮救濟金下場超慘

同場加映：心理測驗｜意粉4選1看穿他最愛接吻方法 選這一碟喜歡床上濕吻！

就像每個人對食物有不同喜好一樣，大家喜歡的接吻方法也可以有很大分別。到底你與另一半喜歡的接吻方式是否一樣呢？在一段感情開始時，可能大家都會追求熱烈的濕吻，但現在感情穩定後，你的喜好有沒有改變呢？日本網站ananweb早前分享了一個心理測驗，只需要從4碟意大利粉中你喜歡的那一碟，就可以輕鬆看出對方所喜愛的吻法。一起來看看吧！意粉4選1看穿他最愛接吻方法👈 👈 👈