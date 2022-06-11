日本教科書插畫極高質　畫風酷似新海誠動畫　網嘆：冇對比冇傷害

最近有内地教科書因爲插畫畫得太醜而成爲熱門話題，當中角色不但雙眼無神、髮際線高，而且臉部臃腫；嚴重醜化小孩，甚至有網民擔心下一代兒童的審美觀會因此被影響。日本的動畫因精美作畫而受到歡迎，但原來他們的教科書也一樣精緻，仿佛帶你走進宮崎駿的童話世界。



内地的教科書因崩壞畫風惹熱議（網絡圖片）

👉港男FG見工帶埋阿媽全程代答 對方一句反問老細傻眼：害死個仔

香港的教科書有不少都用城市景觀或大自然的圖片作封面，雖然給人一種認真沉悶的感覺，但也不會特別覺得醜。當看到日本的教科書時，你就會意識到沒有對比，沒有傷害。日本的教科書封面上的人物特別精緻，令人聯想到宮崎駿、細田守、新海誠等知名動畫導演的作品。當中有小學道德科的教科書設計封面時，特意展示季節的轉換；隨著孩子由1年級成長至6年級，封面上的人物也會隨之成長！

👇👇👇即睇日本高質教科書封面、插圖👇👇👇

+ 8

👉洗屁股原來唔使太乾淨！番梘、沐浴露係大忌 醫生教你點洗先啱

日本的教科書實在在設計上花了不少心思。如果每一本教科書都可以畫得這麽漂亮，學生們的動力一定會因爲看到這些精緻作品而提升啊！

同場加映：13歲美少女成日本最年輕職業棋士 5歲精通棋藝為圓亡母心願入行

近年日本的將棋界因爲出現一位14歲就出道的天才新人，現在19歲便持有最年輕5冠紀錄的藤井聰太而受到熱論。但在今年5月日本再次出現了一位年僅13歲就進軍職業女流棋士的女初中生，鎌田美礼。但原來她成爲現役最年輕女流棋士背後竟藏著令人暖心的故事……即睇日本美少女棋士👈 👈 👈