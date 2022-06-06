天氣炎熱，返工放工身水身汗，回到家中沖個舒服的熱水涼，可說是一天其中一個最放鬆的時刻。不過洗澡時洗也要注意，原來不是個個部位都要洗乾淨，有時太過乾淨分分鐘會有反效果！有醫生表示，其中一個大家經常會誤會的地方，就是屁股。



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肛門的皮膚似嘴唇？

大家洗澡時都會用沐浴露或者番梘洗身，不過對於屁股來說，原來是一個「禁區」！台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓，在個人Facebook專頁中表示，不少人都誤以為肛門洗得愈乾淨愈好，用沐浴露或番梘去仔細拭擦，更有人會忍受不了肛門的異味，而反覆清洗。她表示，以上都是誤解，更會有反效果，分分鐘令肛門受損！清潔肛門的方法，遠比想像中簡易。

鍾雲霓在表示，肛門的皮膚，跟人體像稚嫩的嘴唇很像，本來就該有點濕潤、帶點油脂，正常情況下，大家都不會因為嘴唇濕潤，而反覆用番梘或紙巾去「清洗」。另一方面，肛門腺本身就會分泌物質，以維持肛門健康，過度清洗會破壞平衡機制，令肛門更易受傷。

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肛門痕癢原因是？

醫生強調，最適合清潔肛門的方式是用溫水清洗，不宜太熱。同時不要執著洗到沒臭味，因為水洗後仍帶點肛門腺的味，是正常現象，也是之前提及的肛門腺分泌物，並不是有便便未擦乾淨的的髒物。

另一方面，當肛門痕癢很可能是因為內褲穿久了，布料中的短纖維都翹起來。醫生建議用棉質內褲最好，主要因為它易於清洗、透氣、纖維細，而且不貴。最後她補充，一般人肛門健康的情況下，其實隨意洗也可，但不要過度清潔，如果肛門受傷、痕癢時，只能用溫涼水洗，不宜過熱，亦可使用凡士林保濕。

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