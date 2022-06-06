最近日本放寬入境措施，容許多國旅行團入境，並將每日入境人數由1萬人提升至2萬。説到去日本旅行，有不少人到當地時會到訪知名拉麵連鎖店一蘭。但最近這間人氣拉麵店卻因爲一件事而在網上引起話題……



（TBS 《THE TIME》截圖）

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一蘭拉麵因爲店内像自修室一樣可以用木板將自己與其他客人分隔而受到歡迎。日前有網民在Twitter上載有關一蘭的貼文時，卻不是注目於店内設計或拉麵的味道，而是在廁所中看到的奇觀。

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網民推開廁所門後發現牆上竟然掛有5排廁紙架，一共12卷。同時廁所門上也貼上「緊急告示」表示店舖每一小時就會確認廁紙用量，確保廁紙一定不會用完。而且萬一廁紙真的全部用完也有為客人準備秘密武器。甚麽秘密武器？就是在十萬火急之下，客人可以撕下這張「緊急告示」使用！...後面藏著的一小疊廁紙。

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貼文在網上引起熱論，有網民表示自己曾經去過其他一蘭分店，也見過相似的光景，令不少人好奇爲甚麽一蘭的店舖會擺放這麽多廁紙。日媒《J-CASTニュース》訪問一蘭負責人時，他們表示廁紙牆是源於公司社長吉冨先生的獨特思維。他希望「客人在廁所裏也一樣可以有驚喜、歡樂的體驗」，廁紙牆便因此誕生了。

其實一蘭的廁紙牆在2008年便開始導入，幾乎全部分店都已經設置這個彩蛋。他們表示廁紙最多的店舖是位於福岡縣的「一蘭 新宮店」，男女廁各有28卷廁紙，全店共有56卷；從網上流傳的圖片可以看到廁紙架甚至已經排至天花板。有網民表示盛況令他們想起日本破千萬追蹤YouTuber Hikakin家中的廁紙牆，場面墟冚。

有網民貼出其他拉麵店廁所的照片，裏面有1至39號，共39卷廁紙（Twitter：@trowabarton01）

雖然有不少網民表示一蘭廁所的設計很風趣，但亦有網民認爲放太多也只會浪費而且放太久也會不衛生。同時也有人po出其他拉麵店廁所的照片，表示廁紙牆似乎已經變成拉麵店共有的特徵，而且一個比一個搞鬼。

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