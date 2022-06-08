如果曾被你拒絶過的男生，今日竟是你的上司，你會如何自處?有網民在社交平台發文，指部門有個新來的Officer，竟然是當年曾向樓主示愛被拒的小毒毒，十收年後昔日的小毒毒今日更已搖身一變事業有成的上司，而樓主更要跟對方匯報自己的工作…



近日有網民向Facebook專頁「公務員Secrets」投稿，劈頭第一句就是「邊估到當年畀我拒絕過嘅男中同竟然做咗我上司」。話說樓主早排收到風指會有新Officer上任，望望對方個名雖跟昔日被自己拒絶的男生名字一樣寫法，但只以為「名有相似」撞名而已。怎料當該名Officer上任當日，才知道原來真是小毒毒！

「佢唔同咗好多，着起恤衫西褲，乾淨企理，望落去真係事業有成，春風得意，已經唔係當年嘅小毒毒。」正當樓主不知如何是好之際，SCO（高級文書主任senior clerical officer）叫樓主拎文件入房讓新上任的Officer睇並自我介紹，「佢認得我，仲好nice 咁問候我近況，完全冇架子」，反而令樓主更加尷尬「唔知點面對佢」……

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樓主表示自己已不可以像昔日般直呼其名，「而家要叫佢Ｘ生。」就在講解工作時對方電話響起，樓主唯有細細聲講「X生，我出返去做嘢先。」直言希望以後不用再單獨面對對方。

網民對樓主經歷反應甚大，「只要你不尷尬，尷尬的就是他了」、「都咁耐嘅事，人哋都唔記得」、「你reject人又唔係人哋reject你，有咩好尷尬吖」，不過也有網民笑指似「甜故的introduction」。如果你在職場有這種經歷，又會如何處理呢?不妨留言分享。

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