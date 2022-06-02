【求職/見工/面試】不少打工仔都有騎牛搵馬的打算，有時會瞞著上司偷偷去見工。最近有網民分享一則見工趣事，指自己趁食晏時間，「靜靜雞」去見新工，本以為神不知鬼不覺，沒想到在新公司，竟然撞見了上司，場面非常尷尬。



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連登網民「惟有飲者L其M」發文，指自己過去曾經在見工時遇過同事，不過卻從未試過跟上司一起見工。事發於上個星期五，樓主找到一份心儀的工作，便打算乘lunch time之便，偷偷地溜出去見工，沒想到竟然在新公司看見自己的上司。

原來二人都想趁食晏時間去見工，樓主形容二人「一齊坐喺張梳化度等」，場面非常尷尬。這時上司率先說話「你來見工呀？」樓主回應「唔唔」，然後二人又回到沉默繼續等待。後來樓主得知上司見的是經理位置，而他則是應徵文員。他更把經歷畫成示意圖，十分傳神。

見工撞到上司示意圖。（惟有飲者L其M@連登討論區）

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有網人留言指情況未算最惡劣，如果二人是見同一個職位，那才是真正的尷尬，亦有留言指出，可以看出他們的公司到底有幾差，同一時間上層跟下層員工都想跳船，又有人笑言，指如果跟上司有仇的話，可以趁機報復，對面試官說：「（會離職）係因為頂唔順上司，即係你頭先見嗰個！」

大家如果遇到類似的事情會如何處理？留言分享一下看法吧！

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