DSE考生大學選科參考　8大院校畢業生月薪一覽　邊科先係真乞食？

【DSE/JUPAS/大學/8大/神科】DSE下個月放榜，同學們亦要根據自己成績去排大學聯招（JUPAS）選擇。不少同學選科時都心大心細，除了個人興趣之外，也會考慮一下出路及「錢途」。根據大學教育資助委員會（UGC）的2021年公佈的數據，以香港8大的學士學位畢業生平均年薪，計算出每個科目的月薪，讓各位考生做個參考。



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大學教育資助委員會，每年都會對大學畢業生作出統計調查，將資助大學的課程分類為7個大項目：醫科、牙科和護理科、理學科、工程科和科技科、商科和管理科、社會科學科、文科和人文科學科、教育科，亦列了出2019/2020年度畢業生的平均年薪，大家可以參考參考。

醫科、牙科和護理科

平均年薪：482,000元

平均月薪：40,166元



理學科

平均年薪：237,000元

平均月薪：19,750元



工程科和科技科

平均年薪：233,000元

平均月薪：19,416元



（資料圖片）

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商科和管理科

平均年薪：234,000元

平均月薪：19,500元



社會科學科

平均年薪：228,000元

平均月薪：19,000元



文科和人文科學科

平均年薪：220,000元

平均月薪：18,333元



教育科

平均年薪：334,000元

平均月薪：27,833元



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