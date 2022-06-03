【DSE/大學/神科】DSE下月放榜，絕大部分考生的目標都是一Take入大學，可以好好享受U life。不過有網民分享過來人經歷，指入到神科反而是惡夢的開始，壓力大又有一堆神對手，更有很多人最後淪為普通人...



DSE告一段落，將於7月20日放榜 / 《奇蹟補習社》

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2022年中學文憑試（DSE）告一段落，將於7月20日放榜，相信很多DSE考生心情都是又期待又怕受傷害，很想考到好成績入大學，又怕臨場失手但不自知。CU Secrets就有一名網友以過來人身份表示，即使DSE考高分都不代表前路一片光明。

樓主表示人生有很多不能預測的事都會影響際遇，DSE高分但最後「霉髧墮」的大有人在。他表示認識幾個人都是「贏頭輸尾」，當年風光入神科最後都淪為普通人。

樓主表示人生有很多不能預測的事都會影響際遇 / 資料圖片

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【例子A】HKU Law變月入20k打工仔

拎住DSE一堆星入去HKU讀Law，點知讀得唔太適合，成績唔好，上唔到PCLL（法學專業證書，執業用）。做唔到律師，考政府工又失敗，而家做緊一份無前途嘅廢工，做咗2、3年收入唔過2萬。

【例子B】HKU grad做到律師都冇錢途

同A唔同屆，但都係DSE高分入HKU Law。成績麻麻但總算入到part-time PCLL，讀咗兩年搵到份細firm嘅工，做trainee月入萬幾，有牌都係得30k。

【例子C】讀Medic壓力太大頂唔順

考到幾科5**入咗Medic，不過讀書讀到有精神問題，Exam又要re-sit，最後quit咗Medic讀返某乞食科。係無乜前途，不過起碼見佢開心過以前。

讀神科除了有壓力，身邊同學實力也很強 / 資料圖片

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【例子D】未夠Top行唔到學術

DSE拎住好多粒星，JUPAS幾乎任揀，最後追隨興趣讀Science。佢係叻，但原來未到頂尖，根本唔夠班NDS鬥，GPA亦唔夠靚仔去行學術路。出嚟搵工係好輸蝕，最後份工都係好普通，晉升機會唔多。

【例子E】讀Pharm回流遇行業飽和

DSE幾粒星去英國讀Pharm，打算留喺香港發展，點知藥劑行業飽和，搵唔到藥劑師嘅工。最終一畢業轉咗行，收入不詳但應該唔多。

當普通打工仔亦未必是死路一條 / 示意圖非本人

有網民分享自身經歷鼓勵大家：「我DSE 21分（4C1X）入中大讀某science major，讀到sem 2發覺唔對路果斷tran engine，順利畢業，雖然份工唔係熱門行業，亦都搵唔多，但係以90後嚟講比上不足比下有餘」、「我曾經醫學第4年不合格而重讀，最後專業試的外科不合格需要補考，但學會了謙卑做人、謹慎做事、欣賞別人、不忘初心」。你又覺得DSE是一試定生死，還是行行出狀元呢？留言說說吧！

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