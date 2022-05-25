【IQ/智商/最新研究】芬蘭智力測試機構「Worldwide IQ Test」，公布了2022年全球104個國家地區的最新IQ排名，香港人IQ 110.82，高過全球平均數100.47。不過仍然低過一些國家及地區。前頭5名之中，亞洲地區已佔了4名，第一位更令網民大感驚訝，連當地民眾都表示「我們有這麼聰明嗎？」



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「Worldwide IQ Test」早前進行了全球智商測試，其網站公布的2022年最新數據顯示，公佈了全球平均智商為100.47，如果高過此數，即已代表你叻過半個地球的人，報告亦同時列出104個參與研究的地區數據，最高的10個國家及地區是：

1.台灣 平均IQ：115.14

2.日本 平均IQ：112.67

3.匈牙利 平均IQ：111.67

4.南韓 平均IQ：111.32

5.伊朗 平均IQ：111.05

6.香港 平均IQ：110.82

7.塞爾維亞 平均IQ：110.69

8.意大利 平均IQ：110.68

9.越南 平均IQ：109.22

10.芬蘭 平均IQ：108.92



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雖然香港不入TOP5，不過排第六仍不算失禮。數據亦令台灣網民驚訝，指原來台灣有很多聰明，自嘲自己是拉低平均數的人。「Worldwide IQ Test」亦表示，台灣參與研究的人數比較少，似乎是比較聰明的人才參加了測驗，因此結果可能會有較大誤差。而日本參與人數較多，因此結果也更可信。

另外，英國及美國在104個國家中，分別排65及76，平均IQ為97.84及96.59，都比研究得出的全球平均數100.47低。在排行榜中包尾的，是位於非洲西南部的國家安哥拉，平均IQ只有89.98。中國則沒有參加研究。

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