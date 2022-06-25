心理測驗｜趾甲油顔色4選1看穿隱藏個性　選這顔色的是心機婊...

不論是甚麽人，在人前人後往往會有不同之處。可能在人前會將真心話隱藏，裝出善良一面。到底你在人前是一個怎麽樣的人呢？日本網站michill日前分享了一個心理測驗，只要你從4款腳趾甲油中選出自己最想塗的顔色，就可以看出你在別人眼中的形象。



（michill 網頁截圖）

【問題】你會選以下哪一種顏色的腳趾甲油呢？

【A】紅色

【B】杏色

【C】白色

【D】藍色

👇👇👇即睇你在別人眼中的表面形象👇👇👇

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【A】紅色——強而有型

紅色是代表戰鬥的顔色。周圍的人認爲你有一顆堅强的心、不會感到沮喪。即使遇到不合理的事情，你也會正面面對。雖然有時候會感到沮喪或想要依賴別人，你也絕對不會向別人展示這一面。

【B】杏色——溫柔、溫和

杏色是一種很自然的顔色。你平常會用心對待每一個人，希望可以令對方覺得你親切。周圍的人都認爲你友好、容易接近，無論甚麽都可以與你商討。但事實上你是一個有心機的人，每一步都計算好令別人對你有好印象。

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【C】白色——純真、純潔

白色是代表純潔的顔色。你總會很誠實地説出自己的想法。周圍的人也都認爲你有一顆純真的心，性格很好。但你的内心似乎認爲自己沒有甚麽是比人優秀的，藏著複雜的情結。爲了不被人意識到這一點，才努力飾演着一個「好人」。

【D】藍色——又聰明又cool

藍色是代表智慧的顔色。你在旁人眼中是一個能幹的人，不會浪費唇舌、能有效率地解決問題。不過亦因此你經常被拜托各種事情。有時候你會因此覺得麻煩，壓力大增，令你想逃避。

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