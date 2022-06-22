元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）起火並燒至倒塌，令元朗天水圍地區大停電。有16萬戶受影響，中電表示今早（22日）8時已全面恢復供電，但供電不穩的情況可能會維持幾日。有身處天水圍的網民表示，昨日「受災地區」中，竟然有屋苑可以倖免於難，或者早早就已經恢復電力，有些地方卻要早上才有電，直言天水圍已經分成上下弦。



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事件中共有16萬戶受影響，經昨晚搶修後，已有14萬戶已恢復供電。直至今早中電才宣佈全面恢復，意味著至少2萬戶要在冇電的環境下過夜，雪櫃中的食物一夜報銷、吃飯沒燈、睡覺沒冷氣、返工冇升降機，有網民直言是非常難捱的一晚。更令他心理不平衡的是，有些地區已經有電，甚至不受影響，看著對面大廈燈光火著，感嘆：「天水圍正式分上下弦」。

網民在貼文中指出，上弦是：天華、天恩、天澤、天頌；下弦是：天晴、天華、嘉湖山莊 栢慧、天悅天富。貼文引來大量網民留言，指「天恒都有電」、「慧景軒王中之王，出事到而家一直嘆緊冷氣冇斷過電」、「成個天水圍都係垃圾，不用分那麼細」，更有人貼出之前在網絡上流傳已久的「天水圍三八線」地圖，發現竟然跟今次受災分佈吻合，非常搞笑。

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有昨天身處停電地區的朋友可以分享一下經歷嗎？汲經歷過的朋友，如果有天突然停電，又會如何自救？留言分享一下吧！

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香港地標之一珍寶海鮮舫，上星期二（14日） 啟航離港，昨晚（20日）香港仔飲食集團發聲明表示，珍寶海鮮舫已經於南海西沙群島附近水域沉沒。不少網民都指珍寶海鮮舫「死於非命」，指其設計根本不可能遠航，更有人找出1999年，當時珍寶集團旗下珍寶皇宮「遠征」菲律賓的照片，直指當時的方法才更合理，質疑今次珍寶海鮮舫沉沒，是一場「謀殺」。👉即睇當時點出海👈