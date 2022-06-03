2022下半星座運勢｜日本占卜師預測3星座事業運強　這星座旺桃花

終於來到2022年的下半年，防疫措施終於放寬。相信大家都會對自己接下來的運程感到興趣，日本占卜師山田ありす最近就為大家分析了12星座下半年的開運方法，一起來看看吧！



金牛座的姜濤

受到疫情影響，上半年大家都經歷不少波折，感覺生活不受自己的控制。日本占卜師山田ありす最近分享了12星座的開運方法，希望來到下半年大家可以重握自己運勢和人生的主導權吧！

👇👇👇即睇2022年下半年12星座運勢👇👇👇

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白羊座（3月21日 - 4月19日）

下半年度是你表現自己的大好時機。只要打從心底想做的事，便會得幸運之神眷顧。你可能會不夠自信，但事情只有你才能做到，所以放膽挑戰吧！在10月28日至12月20日，可能會有所停滯，到時候必須要好好休息，做好work-life balance啊！

金牛座（4月20日 - 5月20日）

到了下半年，你累積的疲勞可能會較容易爆發；如果你平常是拼搏類型，就要注意不應過度操勞啦！雖然如此，覺得辛苦也很難脫離日常工作，所以有計劃性地請假也可能是一個不錯選擇。而到了下半年的後半，你的社交運將會上升，會有更多出去玩的邀約和機會。更可能還會有美麗的邂逅？……

雙子座（5月21日 -6 月21日）

下半年的前半，你的人脈會擴大，是發揮領導才能的機會，會得到周圍的認可。同時你會遇到一個可靠助手，讓你與人有更多交流。相反到了後半時期，你很容易成爲謠言的對象，所以要小心不應出隨便的行爲。只要有責任感，問題就可以迎刃而解。

Mirror成員Ian是雙子座（IG：@iancychan）

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巨蟹座（6月22日 - 7月22日）

下半年你在社會上和工作上的地位將會出現變化。別人對你的評價上升，往你希望的方向發展。不過工作難度比平常高，記住保持自信啊！同時，接納你信任的人的建議和邀請也會爲你帶來好運。還有，花越多時間準備，只要好好堅持，到了下半年後段就有成果。

獅子座（7月23日 - 8月22日）

下半年前段是你找回自己個性的時機，夢想有機會實現！但到了後半段，你的運氣可能會發生巨大變化。若果感到停滯，可以透過與自己心靈對話改善運程。特別是到了12月20日以後，這會成爲抓住幸運的關鍵；做出不會令自己後悔的選擇吧!

處女座（8月23日 - 9月22日）

下半年前段你可能會較容易overthink，容易感到後悔。 如果記起過去不好的事，嘗試擺脫這些想法吧。相反，這時期的執著也可能會帶來好結果。進行研究和創作的大家，合作是運勢的關鍵。你將會遇到一個可以彌補你弱點的人，安心與對方合作吧！

Mirror成員Anson是天秤座（IG：@_kisang_）

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天秤座（9月23日 - 10月23日）

下半年度，你與人的關係可能會產生距離。如果遇到無法溝通的人，不妨試試與他暫時保持距離，如果是良緣一定可以再見面的。如果是能與你對等交談的人，則可以建立互惠互利的關係。下半年後段，要注意不要過份操勞。工作壓力可能較高，因此更應該珍惜你的私人時間！

天蠍座（10月24日 - 11月22日）

在下半年前半，你可能會擔任領導者的角色。在工作或分工時，不擅長的工作可交給下屬或後輩。不過在立場上還是由你成爲頂級最好。到了後半時期，是你在幕前活躍的時期，自然會受到別人關注，所以更有自信地行動吧！

人馬座（11月23日 - 12月21日）

在夏天至秋天的時期，你的幸福運將會上升，趁好運盡情享受生活吧！在愛情方面，主動出擊將會是令戀愛運上升的關鍵，直接了當的表達方式是最佳選擇。而到了下半年後段，建議搬家或作環境轉變，找個舒適的新環境。

Error成員193是山羊座（IG：deniskwok193）

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山羊座（12月22日 - 1月19日）

在2022年的下半年，你應該與你將來有關聯的人有更多交流，特別是與「父母」、「家庭」、「家鄉」相關的會影響你的運勢；可能舊相識會成爲未來的關鍵人物。而到了下半年的後半段，是挑戰學習和愛好的時機，可以趁這個機會取得資格、證書。

水瓶座（1月20日 - 2月18日）

下半年度你與人交流的運氣會上升。可以試試多做激起你好奇心的事；凡事抱有熱情是最重要的。不過到了下半年的後半段，你的節奏可能會放緩。過去的心理創傷可能會出現，需要時間整理一下頭緒。在金錢方面要特別小心。靈活處理，盡快解決問題吧！

雙魚座（2月19日 - 3月20日）

下半年是你踏實努力的時期。尤其是在你不擅長的領域，首先應由詳細計劃開始；比起直覺更應選擇可靠的方案。另外，在這個時期你容易在金錢方面採取極端行爲。不過在下半年後段，你會有機會嘗試做自己想做的事，不要令自己後悔，放手一試吧！

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