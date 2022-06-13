有意從事教育工作的朋友，除了一般的教師等工作，亦可考慮一下其他與教育相關的行政工作。教育局現正聘請行政助理，主要職責是處理與文書及立法相關的工作，包括立法會特別會議、公眾查詢、編寫各類報表及報告、及舉辦相關活動等。行政助理的月薪達約2.5萬，入職要求亦十分簡單！



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有意申請教育局行政助理的申請人，基本上只需擁有本地大學所頒發的學士學位，即fresh grad的學生亦可申請，如果擁有一年或以上的office辦公經驗或項目管理工作經驗則更佳。另外，行政助理的工作除了包括獨立任務外，還需要團隊協作等。

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教育局行政助理職位截止申請日期為6月17日下午6時正前，有興趣的朋友請把握機會盡快報名吧！

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【二級行政主任/EO/政府工/CRE/JRE】大學生畢業後如沒有dream job，相信不少人都有意投考薪高糧準的政府工，其中起薪逾3萬的EO幾乎每年都會請人，成為Freshgrad爭崩頭的職位之一。《開罐》邀請到一名有4年經驗的EO接受訪問，分享筆試及面試的過程。

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