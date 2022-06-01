房委會近日招聘兩個職位，分別為合約客戶服務助理，以及定期項目一般助理。雖然人工並不過20K，但按需要有機會再獲續約以及調整入職薪酬。即睇入職要求和待遇！



房屋委員會雖然並非政府部門，但屬於政府「轄下機構」，所以今次的招聘細節，會在房委會的官方網頁上詳列。而今次兩個職位都需要填寫申請表格，表格可在於佛光街 33 號房委會總部大堂接待處及橫頭磡南道 3 號香港房屋委員會客務中心索取、也可在房委會網頁下載或致電熱線 2712 2712以傳真方式索取。填好表格可郵寄或經政府一站通、房委會網頁和智方便遞交。

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同場加映：公務員政府工｜南區民政處請行政助理月薪$26,000 有這經驗優先

民政事務總署近日頻頻請人，近日輪到南區民政事務處！根據政府招聘網站顯示，民政事務總署旗下的南區民政事務處請行政助理，有學位就可以申請，如果工作方面有呢啲經驗更加獲優先考慮！👉👉👉即睇入職要求及截止日期