【大學/科目/JUPAS/DSE選科】又到了畢業季，大學畢業生開始搵工，另一方面，考完DSE的同學，亦要開始為一個月後的放榜及選JUPAS做準備。有中大學生發另類「勸世文」，分析包括藥劑、法律等過去6大神科，現在已經無前途。



👉李家超｜6屆行政長官邊個學歷最高？網民：最緊要做到嘢 !

網民在Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，點評環球商學、法律、醫生、專職醫療、藥劑、會計、建築、測量等專業學科的前景，全部清一色睇淡，直言「呢幾年神科／半神科已經一一倒下，或者起碼開始出現暗湧，靠讀書叻入到好科搵到錢嘅時代似乎已經過去。」

以環球商學（GBus）為例，樓主指近年投資銀行一類頂級工種，香港學生跟內地的求職者競爭愈來愈激烈，但內地學生有人脈，加上有一口流利普通話，「商界好講究個人係咪醒目、社交能力」直言本地學生普遍比較輸蝕。

👇👇👇按圖看6大神科如何走下神壇👇👇👇

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👉英國移民4個月KOL嘆：連食乜都冇自由 過來人揭移英8大生活問題

不過有網民指出，樓主的發文只是環境因素，雖然不是沒有道理，但也太以偏蓋全，因為不論讀甚麼科目，個人的努力遠比外在環境更重要，笑言「睇完你篇嘢，我覺得連人都唔應該做」，又建議準備選科的朋友，最好以興趣行先，讀得開心才會有機會發揮所長。

大家覺得樓主的話有沒有道理？留言分享一下看法吧！

同場加映：移民加拿大4個月搵工處處碰釘 網民嘆：真係冇連登仔講到咁易

移民到外國，要搵工維持生活都不是易事，最近有移民加拿大4個月網民在連登討論區發文「其實喺外國搵工真係無連登仔講到咁易」。網民在文中表示，自己已經移民加拿大4個月，一直想做回本行，可惜發了數以百計的求職電郵，仍未找到心儀的工作。後來加入了當地為了幫助外地人就業的NGO，才了解到加拿大的求職文化，跟香港完全不一樣。👉即睇加拿大搵工有幾難👈