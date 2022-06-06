正值大學畢業季節，政府釋出不少高薪但低要求的職位。當中漁農自然護理署最近聘請合約漁農督察，職位無需大學學位，月薪高達1.8萬。



👉中大人警世分享 DSE摘5**讀神科衰收尾 一事慘變返廢工月入20K

合約漁農督察屬於非公務員職位，申請人不需要持有大學學位也可以申請，但需符合語文要求及需要持有實驗室技術員或應用科學或相關學科的文憑或證書，或自然科學、海洋生態學、機械/輪機工程、管理研究、應用科學或相關學科的文憑或更高級別的證書，或獲大專漁業學校/學院頒發的認可文憑或同等學歷及一年相關或相關職位的工作經驗。

👇👇👇即睇合約漁農督察要求及待遇👇👇👇

+ 3

合約漁農督察職位的截止申請時間是6月17日（五）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

👉港男FG見工帶埋阿媽全程代答 對方一句反問老細傻眼：害死個仔

同場加映：求職「刷單賺佣」騙案創新高6招呃人入局 25個假求職平台公開

近年網上求職成爲主流，不論是找全職還是兼職，有不少年輕人和打工仔都會在網上求職平台搜尋心儀的工作。不過隨著更多人轉投網絡揾工，求職騙案也因應增加。「CyberDefender守網者」計劃最近在Facebook專頁上分享了一個假求職網站的名單，在網頁上亦列出騙徒的常見手法和防騙建議，教你如何避開網絡求職騙案。求職「刷單賺佣」騙案創新高6招呃人入局 25個假求職平台公開👈 👈 👈