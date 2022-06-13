Sanrio的卡通角色一向受大人小朋友歡迎。除了元老Hello Kitty之外，Sanrio歷年來設計不少卡通人物。最近他們舉行《2022三麗鷗肖像大賞》，讓全球二千多萬粉絲們投票選出我最喜愛角色Top 10，而賽果近日在網上公布，最令人大快人心的是綠茶婊Melody終極慘敗！



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Sanrio在1974年推出的人氣角色Hello Kitty不論在日本還是海外都有很高知名度。加拿大歌手Avril Lavigne甚至寫了一首叫Hello Kitty（2014）的歌，表達自己對角色和日本文化的愛。但其實Sanrio推出的角色有超過400個；他們最近舉行《2022三麗鷗肖像大賞》，透過投票選出了當中最具人氣的一批角色，總共有2640多萬人投票，不知道你喜愛的角色排第幾位呢？

👇👇👇即睇《2022三麗鷗肖像大賞》Top 10 & 香港區 Top 3👇👇👇

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排行榜也設有地區排名，包括中港台、日本、法國、美國，甚至遠至巴西和西班牙都有不同排名，而當中香港區的人氣角色第一名竟是大口仔！而有不論在綜合排名還是香港區排名，Kuromi都排在第3位，令Melody成爲她的手下敗將，今次終於可以吐氣揚眉啦！

👇👇👇排名11至80位的Sanrio角色們👇👇👇

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陪伴日本小孩成長的卡通片除了《多啦A夢》和《櫻桃小丸子》之外還有一套《海螺小姐》，講述海螺小姐一家的日常生活，已經播出50多年。《海螺小姐》人氣不輸港人較熟悉的《多啦A夢》，在日本的一條商店街也放有他們一家的銅像。而日前爸爸波平銅像的特徵——頭頂的唯一一條頭髮竟然被偷走了！！！路邊爺爺銅像最後一條頭髮被偷走 全市緝兇：誰奪走它最後尊嚴👈 👈 👈