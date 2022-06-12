俗語說「人靠衣裝，佛靠金裝」，證明自古以來外表和包裝，一直十分影響大家對該事物的觀感。就好比食物有一個引人入勝的名字，單單一碗「黯然銷魂飯」，足以大大提升其整體的價值。於是有網友在討論區上開PO，讓一眾網民提名心目中「改咗名即刻升價10倍的食物」，其中有不少日式料理都入選！



（《孤獨的美食家》劇照）

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網名「芷婷」的網民近日在LIHKG討論區上以「一人一樣改咗名就變成貴價嘢嘅食物」為題發文，讓一眾網民提名心目中一改名便升價10倍，甚至物非所值的食物。其中作為熱愛日本文化又視日本為鄉下的一眾香港人，當然對一切日本的事物都趨之若騖，在食物方面更加發揮得淋漓盡致！就比如一塊豬肉，只要叫做豚肉立刻變成你吃不起的「豬肉」！

在這套理論下，最神奇的是食物的本質明明是一樣，偏偏換咗個名就似高級咗好多咁，原本冇人買，或者唔抵食嘅嘢，都即刻變成搶手貨！以下精選出的TOP 10食物，又有冇邊穚引起你嘅回憶？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：網民提名「改名即升價10倍食物」TOP 10！👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】豬肉 VS 豚肉

明明豬肉同豚肉不過係同一種原材料，偏偏豬肉就好似街市賣個啲平價食材咁，冇人垂涎；相反變咗豚肉個名，即刻就多咗陣「和牛除」，畀人搶住去買。其實咪又係同一樣嘢，唔同名就貴啲咩，咁街市改晒叫豚肉檔咪得囉。

【2】牛肉飯 VS 牛肉丼

牛肉飯同牛肉丼，其實都係冚啲牛肉係飯面咁食。不過，係香港叫親「丼」都好似高級啲咁，肉又係高價份量，價錢又係高級程度，可惜小編銀包唔係，下次同樣價錢係用靚牛先好叫我食。

【3】餐蛋麵 VS 部隊鍋

雖然成日聽人講韓國嘢唔抵食，不過無可否認炸雞之類都幾唔錯。直到小編遇上食水深之鬼「部隊鍋」，真係令我想瞬間塞佢入blacklist。基本上個鍋入面嘅食物，冇一樣唔係即食的加工食品，就連個所謂的湯底，都只係味精粉開出嚟，毫無欣賞價值。小編寧願食茶記個餐蛋麵好過，至少人哋大件夾抵食仲包嘢飲。

【4】古早味蛋糕 VS 海綿蛋糕

其實小編每次見到依舊本體同海綿蛋糕，或紙包蛋都差唔多的「古早味蛋糕」，依然完全唔係好get佢可以賣到咁貴嘅點係邊。話好特別咩又唔係，好好食咩又唔係，咪就係普通有蛋味嘅蛋糕咁。除咗古早個兩個字夠出格外，我真係說服唔到自己食第二次的理由。

【5】蛋 VS 玉子

作為將日本當做家鄉的一眾香港人，當然連飲食習慣都要跟足，反正蛋都係進口，識揀一定揀玉子！不過，老實講句，小編覺得啲日本蛋又真係好似好食啲咁嘅。

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【6】半生熟蛋 VS 溫泉玉子

以前未慣食生蛋的年代，如果唔識或未識溫泉蛋依樣嘢嘅朋友，第一次見到依隻生到連形狀都冇嘅蛋，一定會即刻嚇親，以為邊個大廚連煮蛋都有困難。不過時至今日，一隻價值10蚊以上的未熟蛋，只要叫返聲溫泉蛋，成件事又即刻合理返。

【7】拆散嘅Burger VS All day breakfast

All day breakfast同Burger的奧妙，在於到底你係想拆開個Burger優雅食，定想快快手一次過滿足晒你趕時間，同啖啖口感的快樂。事實上無可否認除咗個篤是蜜味茄汁豆外，兩者不外乎係包、肉、菜、蛋的配搭，但誇張起上嚟，想優雅的你可能要比貴一倍價錢。

【8】壽司 VS omakase

充滿爭議的壽司和omakase，今次網民焦點是壽司店的Omakase．有網民表示其實兩者食嘅嘢本質上冇乜分別，都係三文魚、蛋、飯組成的菜式。不過，普通壽司店食400蚊就可以埋單，omakas冇1000蚊都唔使落樓。而小編就覺得，如果可以揀嘅，我都係選擇自己揀嘢食好過。

【9】多士 VS 吐司

一樣都係包要分那麼細嗎？自問為食的小編，為咗食真係可以散盡家財，但食得最心痛的一次莫過於試所謂厚吐司的經驗。一塊4蚊的包先係升價10倍，然而除咗厚我真係食唔出有咩分別，咪又係多士，真係𢯎晒頭，完全唔明點解有咁多人排隊。

【10】飯糰 VS 御結

我唔否認御結係好食，只係理解唔到想當年叫飯團的時候，明明係一樣嘅嘢，偏偏又畀人話「自己整都得」、「咪又係飯加餸，包埋一齊咋嗎」，比人踩到地底泥咁。到咗叫御結的年代，成件事就好似股市突然升穿3萬點咁，真係十分「耐人尋味」。

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【優之良品/優の良品/結業/零食/集體回憶】連鎖零食店優之良品今日（7日）證實全線結業。作為80、90後的集體回憶，優之良品近年轉型主攻內地市場，零食愈賣愈貴，亦沒有過去小包散裝出售，令香港人愈來愈少幫襯。如今因疫情遊客大減，最終結業，令網民頗為唏噓。

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