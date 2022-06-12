陪伴日本小孩成長的卡通片除了《多啦A夢》和《櫻桃小丸子》之外還有一套《海螺小姐》，講述海螺小姐一家的日常生活，已經播出50多年。《海螺小姐》人氣不輸港人較熟悉的《多啦A夢》，在日本的一條商店街也放有他們一家的銅像。而日前爸爸波平銅像的特徵——頭頂的唯一一條頭髮竟然被偷走了！！！



（YouTube：@日テレNEWS）

《海螺小姐》是不少日本小孩的童年，人氣極高。根據動畫的設定，海螺小姐一家住在東京都世田谷區櫻新町，所以櫻新町的商店街在2012年便設立了他們的銅像。而當中爸爸磯野波平頭頂有一條極具代表性的頭髮，妹妹裙帶菜也有3條呆毛；但在6月3日的早上，商店街的人發現他們兩人的頭髮竟然被人拔走了！事件隨即引起全民關注，傳媒也接連數天報導慘案。

👇👇👇即睇《海螺小姐》爸爸和妹妹光速植髮👇👇👇

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其實他們的頭髮已經不是第一次被偷走，根據商店街的負責人表示，自2012年開始同類事件已發生數次。其中爸爸波平的頭髮已經最少第6次被偷，而妹妹裙帶菜的呆毛則是第一次被偷。

或許是被偷的多有了經驗，商店街立刻聯絡業者製作新的頭髮，在事發6日後就為爸爸和妹妹光速「植髮」。看到爸爸一柱擎天的頭毛，有不少居民經過時都停下來拍照留念。亦有居民憤然表示「理解唔到偷頭髮嗰個係咩心理，但係依家咁快就植返條頭髮即刻安心晒！」

頭髮回歸後不少市民停下拍照留念（YouTube：@日テレNEWS）

爸爸頭髮已經只剩一條也多番被人拔掉真的很可憐，希望第7次植髮也會是最後一次吧！

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