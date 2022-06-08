【優之良品/優の良品/農場餐廳】連鎖零食店優之良品6月7日證實全線結業，不少網民感到唏噓，又對此並不意外，同時更列出7間不知為何可以生存到現在的店舖，直言有間食店「返工地區LUNCH時間，其他餐廳點旺場點排隊都好，行到入去都一定會有位。」



連鎖零食店優之良品6月7日證實全線結業。

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優之良品發言人向《香港01》表示，自新冠疫情以來，公司因為通關無期，已陸續優之良品近年轉型主攻內地市場，零食愈賣愈貴，如今因疫情遊客大減，最終結業。不過有網民表示，不少多年來明明沒甚麼改變，每次行過它都在拍烏蠅的店舖，仍然「屹立不倒」，更舉例以鴨頸聞名的「絕味」，指它常開在人流極旺的地鐵黃金舖位，但總是只得店員在內行行企企，從未見過有客人，對它可以生存到今時今日嘖嘖稱奇。帖文引來大量網民留言，分享其他「唔明點生存到而家」的店舖。

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大家覺得名單合理嗎？身邊有沒有其他生命力頑強的店舖分享？留言說一下你的看法吧！

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優之良品全線結業。作為80、90後的集體回憶，優之良品轉型主攻內地市場後，愈來愈少香港人幫襯。不少網民都表示，一說起優之良品，就會想起它的豬肉乾，非常多不同味道，而真空包裝的鴨舌、鴨腎等，更是回憶中的高級零食。👉即睇優之良品8大名物👈