公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事　專家：呢樣好惡頂

【政府工/公務員/N仔約】最近有傳醫管局聘請內務管理助理，向受疫情影響的旅遊及體育界從業員提供短期就業機會，中五學歷、每周工作48小時，月薪竟高達3.1萬。不論是公務員還是短期的N仔職位，政府工一向薪金較高，是時下不少年輕人的心儀工作。但政府工又是否適合你呢？投考公務員以至政府工時，又有甚麼考慮因素？



日前有網民在「奴工處」Facebook專頁投稿表示自己做了3年非公務員工作，最近有想轉工的念頭，但他聽説做完政府工「轉唔返出去」，讓他不知該如何是好。有不少網友就留言表示政府工無論模式、系統各種各樣都與世界脫節，難以與一般企業銜接。

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大部份年輕人都是因看上政府工是鐵飯碗，或認為任職政府工可以有更好的work-life balance。但亦有過來人分享，其實任職政府工未必如想像中美好，以為找到「鐵飯碗」時卻發現政府工與自己性格不合，年資久又難以重返一般企業。到底應該如何避免這些情況呢？《開罐Opener》請教資深人力資源顧問周綺萍，以經驗之談提點打工仔選擇做公務員前要考慮的7件事。

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【二級行政主任/EO/政府工/CRE/JRE】大學生畢業後如沒有dream job，相信不少人都有意投考薪高糧準的政府工，其中起薪逾3萬的EO幾乎每年都會請人，成為Freshgrad爭崩頭的職位之一。《開罐》邀請到一名有4年經驗的EO接受訪問，分享筆試及面試的過程。

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