瀏覽器Internet Explorer 6月15日起停止支援服務，正式走入歷史。其實大家在網絡世界游走了這麼多年，生命中都經歷了多次進行網絡大遷徙，例如由ICQ到MSN、留言板到Xanga，由WinMX轉到Foxy，甚至早前由WhatsApp轉到Signal，都仍令人記憶猶新。



曾有網民特製meme圖笑來比喻IE的速度（KNOW YOUR MEME）

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微軟表示，擁有 IE 模式的 Microsoft Edge將繼續支援Internet Explorer 模式至2029年。其實1995年面世的IE當年曾是全球市場佔有率第一的瀏覽器，不過後來無論速度及功能都不及Chrome或其他瀏覽器，更不時hang機及狂彈視窗，最後淪為新機落地用來下載Chrome的工具…

雖然不少網民早已棄用IE，但其正式「摺埋」消息仍引起昔日用家熱烈討論，更有網民在連登討論區開PＯ問眾人「有咩想同IE講」，有網民表示「多謝IE教我上網」，「多謝IE教識我咩叫視窗炸彈」，也有人問「公務員有冇為佢舉行歡送大會？」果然大家在IE的最後日子都不忘揶揄一番。

其實不少網民都經歷過多次網絡大遷徙，由ICQ到MSN、留言板到Xanga，再由WinMX轉到Foxy，大家還有印象嗎？

👇👇👇按圖看14次90後一定經歷過的網絡大遷徙👇👇👇

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【林鄭月娥/李家超/行政長官/任期】本屆特首任期還剩2個星期，林鄭月娥的班子可說已經進入最後倒數，早前林鄭表受傳媒訪問時表示，指自己對中央及香港市民無愧。林鄭任內出現大量社會事件，亦經常被批評自大、不聽勸。而她的管治班子，5年來亦鬧出過不少笑話及烏龍。👉林鄭班子最後倒數 9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事👈