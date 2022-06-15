【英國/移民/落雨/文化差異】近年有不少人移民英國，但其實在移民後要融入社會也有一定難度。日前有居英20年的港人YouTuber上傳一條影片，分享了5個他不論住了多久還是無法適應的英國人習慣。



（YouTube：@鬆仔亂咁噏HoRiZoN 截圖）

居英港人YouTuber鬆仔亂咁噏HoRiZoN ，日前上載一條影片，分享了5個自己即使住在英國多年仍然不能理解的英國文化，引起一少網民共鳴。

👇👇👇即睇5大難頂鬼佬陋習👇👇👇

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5大難頂鬼佬陋習

【1】落雨唔擔遮

不論下著多大的雨英國人都不會擔遮，而是穿著乾濕褸，插著衫袋、從容不迫地在雨中漫步。相反在香港不論下雨還是陽光明媚都會看到人擔遮。可能因爲英國經常下雨他們已經習慣，覺得濕身沒甚麽大不了…

【2】星期一至日有固定餐單？

英國人很喜歡schedule自己哪一天吃甚麽。例如他們會有Burger Monday、Steak Tuesday、Fish Friday和 Sunday Roast等等。而且這個奇葩文化不論在學校、餐廳甚至吃住家飯都會出現；某程度上展現他們規律的特質。事實上有不少英國人會習慣每次在同一時間點，到同一間餐廳，點同一樣的餐點。

【3】進屋不脫鞋

雖然這可能在不少西方國家都是理所當然，但相信大部份都不能接受別人穿著鞋踩進房間甚至上床。不過在英國人似乎對脫鞋更加抗拒。他們對乾净的定義與港人不太一樣，會喜歡噴很多止汗劑遮掩體臭。到最後你不會知道到底是體臭還是止汗劑臭…

【4】一成不變的旅行計劃

英國人很喜歡旅遊，但與港人不一樣的是他們好像沒興趣嘗試新事物。即使去旅行也經常去同一個地方，住同一間酒店，做一樣的活動；還會買package在酒店吃3餐，吃的東西也與在英國吃的一樣。每天就坐在泳池邊曬太陽、看書，令人質疑旅行有意義嗎？

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【5】照顧父母不是子女責任

香港人有養兒防老傳統觀念，子女出來社會工作後要幫手養家俾家用，父母年老退休要負責照顧兩老生活開支。但在英國生仔不是防老，不論子女多少歲，過時過節都由長輩俾錢。供養父母是一種愛的表現，而不是强制附加的壓力或責任。

（unsplash/@macornelsen）

有網民在留言中表示除了以上5個文化差異之外，他亦曾經因爲英國人在洗碗後不沖走洗潔精泡沫。正常香港人洗碗都會在用洗潔精搓洗之後，再用水將所有泡泡沖乾淨才放在一邊晾乾。但英國人竟然不會沖走泡沫！據説他們認爲這樣才可以保持碗碟香噴噴和表面光滑。亦有網民表示英國人經常遲到，不論上學上班、還是火車都會遲到。香港地鐵遲到幾分鐘已經會被港人圍插，甚至需要罰款，但在英國遲到才是正常的。火車不但經常會遲到，而且還會毫無預警的取消…

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