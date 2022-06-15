【林鄭月娥/防疫/酒吧/快測】政府昨日（14日）宣佈，6月16日開始，要求酒吧、酒館、夜店及夜總會客人，需持有24小時內快速抗原測試陰性結果證明，才可進入。措施引起網民熱議，指想出來的人簡直是天才，反問要如何證明該檢測是24小時內？



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政府昨日指出，因應酒吧、酒館出現群組感染個案，對相關場所作出額外規定，要求客人出示24小時內快測試陰性結果證明，令網民非常好奇，到底具體應該如何執行。另一句方面，有網民對政府的防疫「神政策」見怪不怪，由早前要求游水戴口罩，到禁止2個家庭以上聚會等，都令人摸不著頭腦。

👇👇👇政府8個防疫「神政策」👇👇👇

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本屆特首任期還剩2個星期，林鄭月娥的班子可說已經進入最後倒數，早前林鄭表受傳媒訪問時表示，指自己對中央及香港市民無愧。林鄭任內出現大量社會事件，亦經常被批評自大、不聽勸。而她的管治班子，5年來亦鬧出過不少笑話及烏龍。👉即睇9個大頭佛👈