六合彩中秋金多寶｜9.17攪珠一注中8000萬！10大幸運投注站+數字

六合彩又有中秋金多寶喇！今年六合彩中秋金多寶將於下周二(17日)舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎有機會高達8,000萬元！一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，同以往38次中秋金多寶，邊個數字攪出最多啦！



馬會表示，今年六合彩中秋金多寶將於下周二中秋節正日(17日)舉行，而今期攪珠有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎有機會高達8,000萬元！中秋金多寶將於9月12日晚攪珠後可供投注，截止售票時間為攪珠日９月17日晚上9時15分。

根據馬會資料，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，一共舉行過38次，是歷史最悠久的金多寶。據馬會統計，中秋金多寶歷年來攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，分別攪出過10次；其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

九龍灣德福

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！

馬會網頁截圖

六合彩2024最幸運投注站Top 10

Top 10

大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

Top 9

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

Top 8

大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

Top 7

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

Top 6

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

Top 5

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 38

Top 4

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

Top 3

荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 40

Top 2

屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

Top 1

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大家如果有心水數字，記得要在本周四（9日）的下午9點半前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！