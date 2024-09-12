六合彩中秋金多寶｜9.17攪珠一注中8000萬！10大幸運投注站+數字
六合彩又有中秋金多寶喇！今年六合彩中秋金多寶將於下周二(17日)舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎有機會高達8,000萬元！一齊睇睇馬會最新官方公布中獎最多的投注站位置，同以往38次中秋金多寶，邊個數字攪出最多啦！
馬會表示，今年六合彩中秋金多寶將於下周二中秋節正日(17日)舉行，而今期攪珠有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎有機會高達8,000萬元！中秋金多寶將於9月12日晚攪珠後可供投注，截止售票時間為攪珠日９月17日晚上9時15分。
根據馬會資料，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，一共舉行過38次，是歷史最悠久的金多寶。據馬會統計，中秋金多寶歷年來攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，分別攪出過10次；其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。
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六合彩2024最幸運投注站Top 10
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大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
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大家如果有心水數字，記得要在本周四（9日）的下午9點半前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！